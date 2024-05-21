Обіцяють до 130 000 грн — нескладна робота на ягідних фермах у Бельгії

Жінка збирає полуницю. Фото: pexels.com

Потрібні працівники на ферму ягід в околиці Бросселя в Бельгії. Знання мови не потрібне, можна укласти контракт на 3 місяці. Обіцяють платити від 95 до 130 тис. грн.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 16 травня.

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Термін роботи становить 3 місяці, групи працівників виїжджатимуть вкінці травня та в червні. Перша група починає працювати 20−25 травня, друга — наступного місяця.

Робітники мають збирати продукцію в теплиці та на полі, а також на пакхаузах (упаковка зібраної продукції на лінії у виробничих складах агрогосподарства). Чоловіки можуть займатися відвантаженням готової продукції зі складу.

Ставка становить 11 євро брутто на годину. Графік роботи включає 10 годин 6 днів на тиждень, крім того, можна брати додаткові години. Проживання коштом роботодавця в хостелі та будинках по 3-4 людини в кімнаті, комунальні послуги вираховуються з зарплати — 100−150 євро.

Підходять кандидати без міграційних порушень, шкідливих звичок та у хорошій фізичній формі. Влаштуватися можна за біометричним паспортом, візами. Також підходить бельгійська картка, якщо людина не працювала цьогоріч.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, терміново шукають працівників на виробничі процеси та упаковку суші в Польщі. Знання мови та досвід роботи — не обов'язкові. Роботодавець обіцяє забезпечити житлом і платити до 7 000 злотих на місяць.

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