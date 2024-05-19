Робота охоронцем автостоянок у Нідерландах — свіжа вакансія, умови та зарплата

Зарплата до 3 100 євро — у Нідерландах потрібні охоронці на автостоянки
Українцям пропонують роботу на автомобільних стоянках у Нідерландах. Є робочі місця в Роттердамі, Амстердамі, Гаазі та інших містах. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом та платити від 2 500 євро щомісяця.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.
Умови роботи
Працювати потрібно позмінно, по 8–12 годин. Є денні та нічні зміни.
На роботу запрошують чоловіків віком від 20 до 65 років. За місяць можна буде заробити — від 2 500 євро до 3 100 євро.
Обов'язки працівників та переваги
В обов'язки охоронців входитиме:
- охорона транспорту на стоянці;
- контроль транспорту, що виїжджає та в'їжджає через КПП;
- господарські роботи на території стоянки.
Харчуватися робітник має за власний рахунок. А от житлом, від якого можна дістатися до місця роботи лише за п'ять хвилин, забезпечує роботодавець.
Нагадаємо, у столиці Нідерландів Амстердамі шукають няню для двохмісячного хлопчика. Кандидатка на цю посаду обов'язково має бути з досвідом роботи в родинах та мати медичну освіту. За догляд за дитиною їй щомісяця платитимуть 3 000 євро.
Також ми повідомляли про те, що для українців є вакансія у словацькому місті Малацьки. Потрібні робітники на автомобільний завод, де виготовляють килимки боковин та задніх частин багажника. За місяць роботи можна заробити від 1 500 євро, однак така праця не підійде алергікам, бо в цеху специфічний запах.
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