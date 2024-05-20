Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Заробити до 70 000 грн на місяць — гаряча вакансія на фабриці суші у Польщі
На фабриці суші у Польщі терміново шукають працівників на виробничі процеси та упаковку суші. Знання мови та досвід роботи — не обов'язкові. Рободавець обіцяє забезпечити житлом і платити до 7 000 злотих на місяць (близько 70 тис.грн).
Цю вакансію опубліковали у неділю, 19 травня, на сайті пошуку роботи Razem work.
Графік роботи на фабриці суші у Познані
Виробництво знаходиться у польському місті Познань. Працівник може обрати тривалість зміни: мінімально — 8 годин на день, максимально — 12 годин. Є денні та нічні зміни.
Обов'язки працівників:
- робота на виробництві та упаковці суші (процеси автоматизовані);
- робота на лінії (додавати в упаковки соуси/палички; контроль якості; упаковка готової продукції).
На фабриці суші обіцяють забезпечити житлом. Є транспорт, який відвозить робітників з роботи додому і навпаки.
Робота для українців за кордоном
Нагадаємо, українцям пропонують роботу на автомобільних стоянках у Нідерландах. Є робочі місця в Роттердамі, Амстердамі, Гаазі та інших містах. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом та платити від 2 500 євро щомісяця. Також у Нідерландах шукають няню для немовляти на зарплату 3 000 євро.
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