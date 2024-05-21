Обещают до 130 000 грн — несложная работа на ягодных фермах в Бельгии

Женщина собирает клубнику. Фото: pexels.com

Нужны работники на ферме ягод в окрестностях Бросселя в Бельгии. Знание языка не требуется, можно заключить контракт на 3 месяца. Обещают платить от 95 до 130 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 16 мая.

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Срок работы составляет 3 месяца, группы работников будут выезжать в конце мая и июне. Первая группа начинает работать 20-25 мая, вторая — в следующем месяце.

Рабочие должны собирать продукцию в теплице и поле, а также на пакхаузах (упаковка собранной продукции на линии в производственных складах агрохозяйства). Мужчины могут заниматься отгрузкой готовой продукции со склада.

Ставка составляет 11 евро брутто в час. График работы включает 10 часов 6 дней в неделю, кроме того можно брать дополнительные часы. Проживание за счет работодателя в хостеле и домах по 3-4 человека в комнате, коммунальные услуги высчитываются из зарплаты — 100-150 евро.

Подходят кандидаты без миграционных нарушений, вредных привычек и в хорошей физической форме. Устроиться можно по биометрическому паспорту, визам. Также подходит бельгийская карточка, если человек не работал в этом году.

Работа для украинцев за границей

Напомним, срочно ищут работников на производственные процессы и упаковку суши в Польше. Знания языка и опыт работы не обязательны. Работодатель обещает обеспечить жильем и платить до 7000 злотых в месяц.

Также украинцам предлагают работу на автомобильных стоянках в Нидерландах. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2500 евро ежемесячно.