Экономике Европы предусмотрели потрясение в случае избрания Трампа президентом

Американский предприниматель и политик Дональд Трамп. Фото: washingtonpost.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Если республиканца Дональда Трампа изберут президентом США, он может обложить пошлинами товары из Европы. Это станет еще одним ударом по экономике стран ЕС.

Об огромных пошлинах, которые Дональд Трамп может ввести в случае повторного избрания президентом США, пишет The Economist.

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Как отмечается, Европа до сих пор не оправилась от последствий энергетического кризиса, вызванного войной в Украине и санкционной политикой. С начала десятилетия экономика Европы выросла всего на 4 процента, в то время как рост в США превышает этот показатель вдвое.

Новым вызовом для Европы может стать торговая война с США. Она может начаться в случае повторного президентства Трампа. Аналитики отмечают, что в ходе его первого срока уже состоялся обмен ограничениями по импорту стали, алюминия из Европы, а также мотоциклов и виски из США.

Теперь Трамп высказал мнение, что требуется введение не менее 10-процентной пошлины на все товары из Европы, а его советники призывают к еще более строгим мерам. Отмечается, что такая ситуация грозит всему европейскому экспорту в США, который в 2023 году достигал объема 500 миллиардов евро и может напрямую повлиять на 20 из 27 стран ЕС, имеющих положительный торговый баланс с американскими партнерами.

Напомним, страны Великой Семерки, в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, обсуждают возможное усиление ограничения цен на российскую нефть. Предельный предел цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель действует с декабря 2022 года.

Также мы писали, что украинские предприятия в рамках соглашения о партнерстве по программе USAID могут получить помощь посредством оборудования и маркетинговых услуг. Заявки будут приниматься до конца апреля 2024 года.