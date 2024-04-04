Денежные переводы украинцев — НБУ фиксирует сокращение движения средств из-за границы

Американская валюта на кассе банка. Фото: minfin.com.ua

Национальный банк Украины (НБУ) зафиксировал сокращение объемов частных денежных переводов. В частности, речь идет о заработной плате, которую украинцы получают из-за границы.

Об этом говорится в материалах НБУ.

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По данным регулятора, объем частных денежных переводов в феврале снизился на 5,4% против февраля прошлого года и составил 900 миллионов долларов.

При этом заработная плата, получаемая гражданами Украины из-за границы, упала на 11,8%. Объем других частных переводов, поступивший через официальные каналы, повысился на 22,7%.

По информации Нацбанка, в целом официальными каналами было отправлено на 4,8% переводов больше против февраля 2023 года. В то же время, денежный поток через неформальные каналы сократился на 14,5% против аналогичного периода прошлого года.

В январе-феврале этого года объем денежных переводов сократился на 3,3%:

чистая оплата труда — упала на 16,2%;

частные трансферты — выросли на 29%.

Денежные переводы в предыдущие годы

Следует отметить, что объемы частных денежных переводов в прошлом году уменьшились на 7,8% против 2022-го. Тогда составили 11,6 млрд долларов.

В 2021 году фиксировали рост объема денежных переводов в Украину на 25,4%, до 15,03 млрд долларов против 2020-го.

В 2020 году объем денежных переводов повысился на 1,7%, установив рекорд в 12,1 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным НБУ, в Украине существенно выросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующим убытком. В 2023 году показатель увеличился на четверть и составил 272 тыс. операций.

Также мы писали, что Национальный банк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.