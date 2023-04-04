Транш МВФ существенно повысил золотовалютные резервы Украины - данные НБУ

Резервы превышают 32 млрд долларов, утверждает замглавы НБУ Екатерина Рожкова

В Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.

Так прокомментировали поступление первой суммы кредита МВФ в Национальном банке Украины (НБУ).

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Как отметила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, это произошло благодаря поступлению 2,7 млрд долларов первого транша кредита расширенного финансирования EFF МВФ.

"С учетом этих средств объем полученной помощи от наших партнеров с начала года достиг $13,6 млрд, а международные резервы Национального банка Украины превысили $32 млрд", — рассказала она в эфире телемарафона "Единые новости".

Исторический рекорд золотовалютных резервов в 38,35 млрд долларов был зафиксирован в мае 2011 года.

Рожкова отметила, что в ближайшие четыре года Украина сможет рассчитывать на 115 млрд долларов международной финансовой поддержки. Она добавила, что программа с МВФ является знаком для украинских партнеров, что страна движется по правильному пути.

Стоит отметить, что в декабре 2022 года в НБУ сообщали, что международные резервы превысили довоенный уровень, а по состоянию на начало марта составили 28,86 млрд долларов.

Транш от МВФ

3 апреля глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Киев получил первый транш от Международного валютного фонда в 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования. Ранее МВФ согласовал кредит для Украины в сумме 15,6 миллиарда долларов.

Напомним, украинские власти в рамках Меморандума по четырехлетней программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) дали обязательство вернуть отмененное обязательное декларирование доходов чиновников. В документе прописана конечная дата, до которой должен быть принят соответствующий закон.