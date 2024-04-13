Будет ли дорожать горючее после ударов по энергетике Украины — эксперт рассказал детали

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во многих регионах Украины начал расти спрос на бензин на фоне вражеских обстрелов энергетики. Однако, по словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, повышения цен на топливо не будет, ведь в Украине нет дефицита горючего.

Об этом эксперт рассказал изданию "Главком".

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Дополнительный спрос на бензин в определенных регионах (Харьков, Одесса) уже есть. Владельцы сетей заправочных станций подтверждают, что с этими обстрелами по энергетике реализация у них возросла. Если отключения электричества будут глобальными и пойдут по всем регионам, конечно, что этот спрос будет гораздо больше", — прогнозирует Куюн.

Однако он считает, что повышенный спрос не приведет к повышению цен на топливо. Он отметил, что на цену влияет дефицит, которого нет в Украине.

"Напротив есть постоянный профицит — горючего больше, чем нам нужно. Соответственно, ценам не из-за чего расти", — добавил эксперт.

Куюн также сообщал, что протесты на украино-польской границе также не будут влиять на цену бензина. Он объяснил, что для рынка неожиданностью было начало протестов в 2023 году, после чего он перешел на железную дорогу и стал больше покупать на Юге. В результате дефицит был преодолен, поэтому о подорожании можно не беспокоиться.

Что еще нужно знать

Напомним, а словам эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, в апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо. Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.

Мы также писали, что страны Великой Семерки, в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, обсуждают возможное усиление ограничения цен на российскую нефть. Предельный предел цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель действует с декабря 2022 года. Присоединившиеся к этому эмбарго страны запрещают логистическим и иностранным компаниям перевозить российское сырье, если оно поставляется по цене выше установленного предела.