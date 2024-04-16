Біженці у Німеччині — влада готує кардинальні зміни у наданні допомоги

Євровалюта в руках. Фото: Unsplush

Німеччина планує запровадити загальнонаціональну платіжну картку для шукачів притулку та біженців. У майбутньому грошову допомогу надаватимуть у безготівковій формі.

Про це пише видання Deutsche Welle.

Читайте також:

Зміни в наданні фіндомоги біженцям

Як зазначається, правовою основою для платіжних карток є відповідні зміни до закону про пільги шукачів притулку. Парламент проголосував за це більшістю голосів фракцій.

Закон передбачає, що відповідальні місцеві органи влади зможуть самостійно встановлювати ліміти на зняття готівки власниками карток. При цьому будуть враховувати "індивідуальні потреби та місцеві обставини".

Запровадження системи платіжних карток покликане, серед іншого, запобігти зловживанням з боку біженців. Йдеться про переказ грошей, отриманих як допомогу, іншим особам.

Принцип дії карток для біженців

Як уточнили у Міністерстві внутрішніх справ ФРН, користувачі матимуть змогу перевіряти баланс коштів на своїх картках. Також біженці зможуть використовувати платіжну картку для оплати:

повсякденних товарів;

продуктів у супермаркеті;

різноманітних послуг;

квитків в автоматах.

У МВС розповіли, що кожна земля самостійно вирішуватиме, яку частину соціальних виплат перераховувати на платіжну картку біженця.

Примітно те, що такі картки власники не зможуть використовувати за межами країни. Також будуть неможливі перекази з однієї такої карти на іншу, як і будь-який інший переказ грошей у межах або за межі Німеччини.

"Повний перехід на нову систему соціальних виплат біженцям очікується до кінця 2024 року", — додає видання.

Підтримка українців у Німеччині

Німеччина з початку повномасштабної війни в Україні прийняла найбільшу кількість українських біженців. Ця країна досі залишається привабливим місцем, оскільки саме там надають найвищі суми фінансової допомоги. Тим, хто має статус тимчасового захисту, дозволяється:

проживати в країні;

користуватися освітніми послугами;

мати доступ до соціальних та медичних послуг;

працевлаштуватися в країні.

У 2024 році українцям передбачені такі виплати:

563 євро (23,74 тис. гривень) — на кожну дорослу людину;

350–390 євро (14,6-16,4 тис. гривень) — на дитину.

Цьогоріч влада планує спонукати українців влаштовуватись на роботу. Хочуть скасувати мовні курси, а вивчати німецьку можна буде після працевлаштування на курсах від роботодавців та безпосередньо в середовищі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі мають намір змінити умови надання допомоги для українських дітей за програмою "800+ злотих". Вимоги мають намір посилити.

Також ми писали, що країни ЄС продовжили термін дії захисту для українських біженців до березня 2025 року, однак деякі з них скорочують обсяги допомоги. Водночас ще є країни, які надають повноцінну підтримку українцям.