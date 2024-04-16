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Одна из стран ЕС введет наличные ограничения для беженцев из Украины

16 апреля 2024 12:05
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Германии — власть готовит кардинальные изменения в оказании помощи
Евровалюта в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Германия планирует ввести общенациональную платежную карту для соискателей убежища и беженцев. В будущем денежную помощь будут оказывать в безналичной форме.

Об этом пишет издание Deutsche Welle.

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Как отмечается, правовой основой для платежных карт являются соответствующие изменения в закон о льготах соискателей убежища. Парламент проголосовал за это большинством голосов фракций.

Закон предусматривает, что местные органы власти смогут самостоятельно устанавливать лимиты на снятие наличных держателями карт. При этом будут учитываться "индивидуальные потребности и местные обстоятельства".

Введение системы платежных карт призвано, среди прочего, предотвратить злоупотребления со стороны беженцев. Речь идет о переводе денег, полученных в качестве помощи, другим лицам.

Принцип действия карточек для беженцев

Как уточнили в Министерстве внутренних дел ФРГ, пользователи смогут проверять баланс средств на своих карточках. Также беженцы смогут использовать платежную карту для оплаты:

  • обыденных товаров;
  • продуктов в супермаркете;
  • всевозможных услуг;
  • билетов в автоматах.

В МВД рассказали, что каждая земля будет самостоятельно решать, какую часть социальных выплат перечислять на платежную карточку беженца.

Примечательно то, что такие карточки владельцы не смогут использовать за пределами страны. Также будут невозможны переводы с одной такой карты на другую, как и любой другой перевод денег в пределах или за пределы Германии.

"Полный переход на новую систему социальных выплат беженцам ожидается до конца 2024 года", — добавляет издание.

Поддержка украинцев в Германии

Германия с начала полномасштабной войны в Украине приняла самое большое количество украинских беженцев. Эта страна до сих пор остается привлекательным местом, поскольку именно там предоставляют самые высокие суммы финансовой помощи. Тем, кто имеет статус временной защиты, разрешается:

  • проживать в стране;
  • пользоваться образовательными услугами;
  • иметь доступ к социальным и медицинским услугам;
  • трудоустроиться в стране.

В 2024 году украинцам предусмотрены следующие выплаты:

  • 563 евро (23,74 тыс. гривен) — на каждого взрослого человека;
  • 350-390 евро (14,6 тыс. — 16,4 тыс. гривен) — на ребенка.

В этом году власти планируют побуждать украинцев устраиваться на работу. Хотят отменить языковые курсы, а изучать немецкий можно будет после трудоустройства на курсах от работодателей и непосредственно в среде.

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше намерены изменить условия предоставления помощи для украинских детей по программе "800+ злотых". Требования намерены ужесточить.

Также мы писали, что страны ЕС продлили срок защиты для украинских беженцев до марта 2025 года, однако некоторые из них сокращают объемы помощи. В то же время, еще есть страны, которые оказывают полноценную поддержку украинцам.

Германия
деньги
беженцы
банковские карты
банковские счета

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