Біженці у Польщі — умови виплат для українських дітей посилять

Українська школярка. Фото: Ukrinform

Влада Польщі планує змінити умови надання виплат для українських дітей за програмою "800+ злотих". Вимоги мають намір посилити.

Про це повідомляє видання Money.pl.

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Як зазначається, у новому законопроєкті про допомогу в розмірі 800+ злотих українським біженцям у Польщі міститься додаткова вимога. Польський уряд висловив пропозицію надавати такі виплати виключно тим дітям, які відвідують місцеві школи.

Таку новацію підтримують представники неурядових організацій, які допомагають українцям.

За словами заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацея Дущика, проєкт змін до закону про допомогу українцям буде впроваджено. Очікується, що нові положення вдосконалять систему надання допомоги та допоможуть запобігти будь-яким потенційним зловживанням з боку громадян України.

Обов'язкове шкільне навчання стосуватиметься дітей, за винятком учнів, які складатимуть випускні іспити.

Так, новий документ містить положення щодо програми допомоги. Згідно з ними, надається:

за програмою "800+" — для дітей до повноліття 800 злотих на місяць (в гривневому еквіваленті — 7,95 тис. гривень);

за програмою "Добрий старт" — на шкільний стартовий набір 300 злотих (2,94 тис. гривень).

Таким чином, зміни в законопроєкті передбачатимуть, що українці отримають право на виплати "800+", виключно, якщо проживають у Польщі з дитиною, яка здобуває шкільну освіту.

Ситуація з навчанням українських дітей

"Деякі батьки не приділяють належної уваги навчанню своїх дітей, через що вони залишаються поза системою навчання — польської чи української. Тому зміна правил може спонукати їх зарахувати дітей до школи, — пише видання.

Варто зауважити, що за даними видання Rzeczpospolita, яке посилається на дослідження фонду "Центр громадянської освіти", до польських шкіл не ходять 56% дітей, які прибули в країну після початку повномасштабної війни.

Лише за пів року 10 тисяч (близько 8%) українських учнів середніх шкіл вибули із польської системи освіти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі допоможуть українським освітянам влаштуватися на роботу за фахом. Для цього необхідно мати усі необхідні документи, завершену освіту, досвід роботи у навчальних закладах та хоча б трохи володіти польською мовою.

Також ми писали, що у Польщі восени 2024 року планують запровадити нову грошову допомогу. Відомо, що урядова ініціатива покликана підтримати сімей з дітьми.