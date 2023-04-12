Ціни на овочі — у Мінагро пообіцяли зниження вартості продуктів

Бесарабський ринок у Києві. Фото: google.com

У Міністерстві аграрної політики України обіцяють подешевшання овочів, ціни на які продовжують бити рекорди. Ситуація може невдовзі змінитися.

Такі прогнози озвучив голова відомства Микола Сольський, пише видання "Главком".

Читайте також:

Яка зараз ситуація з цінами

За словами міністра агрополітики, цьогорічні ціни на овочі в Україні стали наслідком елементарних законів ринку.

"У кінці сезону завжди менше овочів, ніж на початку, а свіжих ще не з’явилось. Логістика в Україну дорога", — зазначив він.

При цьому подорожчання відбулося не тільки в нашій країні. Цього року були нестандартні ситуації, пов’язані з найбільшим постачальником томатів у країни Європи — Туреччиною. Після землетрусів там певний період діяла заборона на експорт овочів.

Сольський пояснив, що з овочами, зокрема морквою та цибулею, постійно відбуваються цінові гойдалки, подібно до гречки.

"Коли ціна висока, то всі починають їх сіяти. Коли ціна провалюється, — всі припиняють сіяти. Через те, що спостерігається дефіцит, ціна знову злітає", — зазначив посадовець.

Щодо вкрай високих цін на цибулю, то вони продиктовані тим, що багато її було "втрачено" в Херсонському та Миколаївському регіонах.

Коли знизиться вартість

Голова Мінагро переконаний, що овочі на українському ринку мають подешевшати приблизно за місяць.

"Коли з’являться нові овочі в Європі та в Україні, тоді вони поступово дешевшають на полицях. Це відбудеться десь з другої половини травня", — додав Микола Сольський.

"Золоті" овочі

За даними Держстату, у березні поточного року в українських магазинах та на ринках найбільше подорожчали овочі — на 17,3%. Особливо зросли у вартості: морква, цибуля та огірки. Зокрема, вартість останніх сягнула 200 гривень за кілограм.

Таблиця: Мinfin

Також зросли ціни й на інші продукти, але не так стрімко. На 1,8-0,4% подорожчали яйця, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко, молочні продукти, масло, цукор, фрукти, риба та продукти з риби.

Нагадаємо, в Україні у 2023 році зросла вартість стандартного Великоднього кошика на родину з чотирьох осіб. Цьогоріч він обійдеться на 24,4% дорожче, свідчать підрахунки оприлюднили фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".