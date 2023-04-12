Цены на овощи — в Минагро пообещали снижение стоимости продуктов

Бессарабский рынок в Киеве. Фото: google.com

В Министерстве аграрной политики Украины обещают удешевление овощей, цены на которые продолжают бить рекорды. Ситуация может скоро измениться.

Такие прогнозы озвучил глава ведомства Николай Сольский, пишет издание "Главком".

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Какая сейчас ситуация с ценами

По словам министра агрополитики, цены на овощи в Украине в этом году стали следствием элементарных законов рынка.

"В конце сезона всегда меньше овощей, чем в начале, а свежих еще не появилось. Логистика в Украине дорогая", — отметил он.

При этом удорожание произошло не только в нашей стране. В этом году были нестандартные ситуации, связанные с крупнейшим поставщиком помидоров в страны Европы — Турцией. После землетрясений там определенный период действовал запрет на экспорт овощей.

Сольский объяснил, что с овощами, в частности морковью и луком, постоянно происходят ценовые качели, подобно гречке.

"Когда цена высока, то все начинают их сеять. Когда цена проваливается, — все прекращают сеять. Из-за того, что наблюдается дефицит, цена снова взлетает", — отметил чиновник.

Что касается крайне высоких цен на лук, то они продиктованы тем, что много его было "потеряно" в Херсонском и Николаевском регионах.

Когда снизится стоимость

Глава Минагро убежден, что овощи на украинском рынке должны подешеветь примерно через месяц.

"Когда появятся новые овощи в Европе и в Украине, тогда они постепенно подешевеют на полках. Это произойдет где-то со второй половины мая", — добавил Николай Сольский.

"Золотые" овощи

По данным Госстата, в марте текущего года в украинских магазинах и на рынках больше всего подорожали овощи — на 17,3%. Особенно выросли в цене: морковь, лук и огурцы. В частности, стоимость последних превысила 200 гривен за килограмм.

Таблица: Мinfin

Также выросли цены и на другие продукты, но не столь стремительно. На 1,8–0,4% подорожали яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко, молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыба и продукты из рыбы.

Напомним, в Украине в 2023 году выросла стоимость стандартной Пасхальной корзины на семью из четырех человек. В этом году она обойдется на 24,4% дороже, свидетельствуют подсчеты, обнародованные специалистами Национального научного центра "Институт аграрной экономики".