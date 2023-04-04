Ціни на продукти — Великодній кошик-2023 подорожчав на чверть

Великодній кошик-2023 подорожчав на чверть
В Україні у 2023 році зросла вартість стандартного Великоднього кошика на родину з чотирьох осіб. Цьогоріч він обійдеться на 24,4% дорожче.
Такі підрахунки оприлюднили фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".
Як змінилась ціна на святкові продукти
Цього року традиційний набір до Великоднього столу становитиме близько 1208 грн. Минулого року коштував 972 грн.
У кошику: паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який та твердий сири, хрін і сіль.
Вартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 грамів борошна, 6 штук яєць, 150 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, 40 грамів дріжджів, 200 грамів родзинок) становитиме 169 грн за кг (на 26,8% більше). Зросли у ціні основні складові: яйця (на 92%), цукор (на 20,5%), масло вершкове (на 21,9%) та родзинки (на 16,7%). При цьому готова паска коштуватиме дорожче у магазинах.
Вартість яєць зросла на рекордні 92%, до близько 68,15 грн у середньому. Ціна решти складових набору — від 9,4% до 38,4% у порівнянні з квітнем 2022 року.
Найдорожчі складові кошика — м'ясні продукти:
- домашня ковбаса (0,5 кг) — 175 грн (340-400 грн за кг);
- буженина (0,5 кг) — 219,50 грн (425-459 грн за кг);
- сало (0,5 кг) — до 110 грн.
За рік буженина подорожчала на 31%, домашня ковбаса — на 9,4%, а сало — на 38,4%.
Водночас у разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими, такими як помідори, огірки, яблука, червоне вино, його вартість зросте до 1463 грн, що на 20,9% більше за 2022-й — 1210 грн.
"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком військових дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей, скороченням виробництва, подорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", — розповіли в "Інституті аграрної економіки".
Нагадаємо, в українських магазинах перед Великоднем, який православні християни відзначатимуть 16 квітня, можуть зрости ціни на найбільш популярні продукти святкового столу. Зокрема, яйця можуть подорожчати на 5-7%.
Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.