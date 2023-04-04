Ціни на продукти — Великодній кошик-2023 подорожчав на чверть

Цьогоріч він обійдеться у близько 1208 грн

В Україні у 2023 році зросла вартість стандартного Великоднього кошика на родину з чотирьох осіб. Цьогоріч він обійдеться на 24,4% дорожче.

Такі підрахунки оприлюднили фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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Цього року традиційний набір до Великоднього столу становитиме близько 1208 грн. Минулого року коштував 972 грн.

У кошику: паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який та твердий сири, хрін і сіль.

Вартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 грамів борошна, 6 штук яєць, 150 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, 40 грамів дріжджів, 200 грамів родзинок) становитиме 169 грн за кг (на 26,8% більше). Зросли у ціні основні складові: яйця (на 92%), цукор (на 20,5%), масло вершкове (на 21,9%) та родзинки (на 16,7%). При цьому готова паска коштуватиме дорожче у магазинах.

Вартість яєць зросла на рекордні 92%, до близько 68,15 грн у середньому. Ціна решти складових набору — від 9,4% до 38,4% у порівнянні з квітнем 2022 року.

Найдорожчі складові кошика — м'ясні продукти:

домашня ковбаса (0,5 кг) — 175 грн (340-400 грн за кг);

буженина (0,5 кг) — 219,50 грн (425-459 грн за кг);

сало (0,5 кг) — до 110 грн.

За рік буженина подорожчала на 31%, домашня ковбаса — на 9,4%, а сало — на 38,4%.

Водночас у разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими, такими як помідори, огірки, яблука, червоне вино, його вартість зросте до 1463 грн, що на 20,9% більше за 2022-й — 1210 грн.

"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком військових дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей, скороченням виробництва, подорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", — розповіли в "Інституті аграрної економіки".

Нагадаємо, в українських магазинах перед Великоднем, який православні християни відзначатимуть 16 квітня, можуть зрости ціни на найбільш популярні продукти святкового столу. Зокрема, яйця можуть подорожчати на 5-7%.

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.