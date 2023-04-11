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Як змінилися ціни на продукти у березні: дані Держстату

11 квітня 2023 10:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Як змінилися ціни на продукти у березні — дані Держстату
Продукти й товари змінилися у вартості по-різному / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у березні поточного року прискорилося зростання споживчих цін. Якщо у лютому фіксували 0,7%, то в березні показник зріс до 1,5%.

Про це йдеться на офіційному сайті Державної служби статистики України.

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За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку з початку року становила 3,0%. Тоді як у річному вимірі базова інфляція за результатом березня знизилася до 20,1% з 22,7% у лютому.

Ціни в Україні / Держстат

Графіка: Держстат

Що подорожчало

На споживчому ринку у березні вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв зросла на 2,2%. Найбільше (на 17,3%) додали у ціні овочі.

Зокрема, на 1,8-0,4% подорожчали яйця, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко, молочні продукти, масло, цукор, фрукти, риба та продукти з риби.

Одяг та взуття зросли у вартості на 12,5%.

На 5,3% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

На що впали ціни

При цьому на 2,3-0,2% подешевшали рис, продукти переробки зернових, соняшникова олія та сало.

Знизилися ціни на транспорт на 0,9% на тлі подешевшання пального та мастил на 3,0%.

Таблиця: Держстат

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

Також ми писали, що поточного року споживчі ціни, зокрема на продукти харчування, залежатимуть від двох факторів: ситуації на фронті та зовнішнього фінансування України. Якщо ситуація на фронті матиме позитивну динаміку для України, а зовнішні партнери не зволікатимуть з фінансовою підтримкою, то в такому випадку інфляція за результатами року складе близько 20%. Меншого рівня інфляції очікувати можна, але не варто.

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