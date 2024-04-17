Таскомбанк зупиняє роботу застосунку sportbank

Застосунок sportbank. Фото: tascombank.ua

Фінустанова "Таскомбанк" припиняє розвиток і подальшу роботу проєкту sportbank. Залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припиняється з середи, 17 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Таскомбанку.

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У повідомленні сказано, що застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання з 12 травня 2024 року.

Основною причиною назвали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії вцілому. Наразі Таскомбанк зосередиться на розвитку власних проєктів.

Продукти клієнтів sportbank будуть доступні в новому застосунку

У фінустанові запропонували скористатися програмою зручного переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку, ознайомившись з умовами на веб-сайті банку за посиланням або відвідавши будь-яке відділення банку.

З 17 квітня 2024 року продукти клієнтів sportbank будуть доступні в застосунку TAS2U.

Якщо ви не є користувачем застосунку TAS2U:

Завантажте застосунок TAS2U за посиланням. Зареєструйтеся в застосунку використовуючи Ваш фінансовий номер та номер картки sportbank. Прийміть умови оферти для подальшого обслуговування. Картки автоматично перевипустять на віртуальні картки success card. У застосунку будуть відображені усі банківські продукти, які були оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках.

Якщо ви вже є користувачем застосунку TAS2U:

Оновіть застосунок TAS2U, увійдіть та прийміть умови оферти для подальшого обслуговування. Картки автоматично перевипустять на віртуальні картки success card. У застосунку будуть відображені усі банківські продукти, які були оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках. Ознайомтеся з новими тарифами на послуги та продукти Таскомбанку та продовжуйте користуватися зручним банківським сервісом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держфінустанова "ПриватБанк" представив публічну версію свого сервісу "Конверти", призначеного перш за все для волонтерів та благодійників, щоб збирати кошти на гуманітарні проєкти, підтримку ЗСУ та інші добрі справи. Крім того, "Конверти" допоможуть кожному клієнту ефективно та "розумно" керувати своїми фінансами.

Ми також писали, що в Україні уряд схвалив запуск мультишерингу документів через мобільний застосунок "Дія". Тепер українці у банках зможуть надсилати копії та дані не тільки цифрових документів, а також довідок про доходи, ОК-5 та ОК-7.