Таскомбанк останавливает работу приложения sportbank

Приложение sportbank. Фото: tascombank.ua

Финучреждение "Таскомбанк" прекращает развитие и дальнейшую работу проекта sportbank. Привлечение новых клиентов и оформление новых продуктов через приложение sportbank прекращается со среды, 17 апреля.

Об этом сообщает прессслужба Таскомбанка.

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В сообщении говорится, что приложение sportbank будет недоступно для дальнейшего использования с 12 мая 2024 года.

Основной причиной назвали значительные изменения во внешней среде, требующие корректировки бизнес-модели банка и его стратегии в целом. В настоящее время Таскомбанк сосредоточится на развитии собственных проектов.

Продукты клиентов sportbank будут доступны в новом приложении

В банке предложили воспользоваться программой удобного перехода на условия дальнейшего обслуживания или выбрать другие продукты банка, ознакомившись с условиями на веб-сайте банка по ссылке или посетив любое отделение банка.

С 17 апреля 2024 г. продукты клиентов sportbank будут доступны в приложении TAS2U.

Если вы не являетесь пользователем приложения TAS2U:

Загрузите приложение TAS2U по ссылке. Зарегистрируйтесь в приложении, используя Ваш финансовый номер и номер карты sportbank. Примите условия оферты для последующего обслуживания; Карты автоматически перевыпустят на виртуальные карты success card. В приложении будут отображены все банковские продукты, оформленные в sportbank с переносом остатков средств на счетах.

Если вы уже являетесь пользователем приложения TAS2U:

Обновите приложение TAS2U, войдите и примите условия оферты для дальнейшего обслуживания. Карты автоматически перевыпустят на виртуальные карты success card. В приложении будут отображены все банковские продукты, оформленные в sportbank с переносом остатков средств на счетах. Ознакомьтесь с новыми тарифами на услуги и товары Таскомбанка и продолжайте пользоваться удобным банковским сервисом.

Что еще стоит знать

Напомним, госфинучреждение "ПриватБанк" представило публичную версию своего сервиса "Конверты", предназначенного прежде всего для волонтеров и благотворителей, чтобы собирать средства на гуманитарные проекты, поддержку ВСУ и другие добрые дела. Кроме того, "Конверты" помогут каждому клиенту эффективно и разумно управлять своими финансами.

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