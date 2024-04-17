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Онлайн-банкинг sportbank прекращает работу — что известно

17 апреля 2024 13:32
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Таскомбанк останавливает работу приложения sportbank
Приложение sportbank. Фото: tascombank.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Финучреждение "Таскомбанк" прекращает развитие и дальнейшую работу проекта sportbank. Привлечение новых клиентов и оформление новых продуктов через приложение sportbank прекращается со среды, 17 апреля.

Об этом сообщает прессслужба Таскомбанка.

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В сообщении говорится, что приложение sportbank будет недоступно для дальнейшего использования с 12 мая 2024 года.

Основной причиной назвали значительные изменения во внешней среде, требующие корректировки бизнес-модели банка и его стратегии в целом. В настоящее время Таскомбанк сосредоточится на развитии собственных проектов.

Продукты клиентов sportbank будут доступны в новом приложении

В банке предложили воспользоваться программой удобного перехода на условия дальнейшего обслуживания или выбрать другие продукты банка, ознакомившись с условиями на веб-сайте банка по ссылке или посетив любое отделение банка.

С 17 апреля 2024 г. продукты клиентов sportbank будут доступны в приложении TAS2U.

Если вы не являетесь пользователем приложения TAS2U:

  1. Загрузите приложение TAS2U по ссылке.
  2. Зарегистрируйтесь в приложении, используя Ваш финансовый номер и номер карты sportbank.
  3. Примите условия оферты для последующего обслуживания;
  4. Карты автоматически перевыпустят на виртуальные карты success card. В приложении будут отображены все банковские продукты, оформленные в sportbank с переносом остатков средств на счетах.

Если вы уже являетесь пользователем приложения TAS2U:

  1. Обновите приложение TAS2U, войдите и примите условия оферты для дальнейшего обслуживания.
  2. Карты автоматически перевыпустят на виртуальные карты success card. В приложении будут отображены все банковские продукты, оформленные в sportbank с переносом остатков средств на счетах.
  3. Ознакомьтесь с новыми тарифами на услуги и товары Таскомбанка и продолжайте пользоваться удобным банковским сервисом.

Что еще стоит знать

Напомним, госфинучреждение "ПриватБанк" представило публичную версию своего сервиса "Конверты", предназначенного прежде всего для волонтеров и благотворителей, чтобы собирать средства на гуманитарные проекты, поддержку ВСУ и другие добрые дела. Кроме того, "Конверты" помогут каждому клиенту эффективно и разумно управлять своими финансами.

Мы также писали, что в Украине правительство одобрило запуск мультишеринга документов через мобильное приложение "Дія". Теперь украинцы в банках смогут отправлять копии и данные не только цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5 и ОК-7.

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