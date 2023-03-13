ООН та рф обговорюють продовження угоди про безпечний експорт українського зерна

Українське зерно

Офіційні особи ООН та заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін розпочали переговори про можливе продовження угоди, що дозволяє безпечний експорт українського зерна з чорноморських портів. Ініціативу, названу Чорноморською зерновою, було висунуто між рф та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні минулого року з метою запобігання глобальній продовольчій кризі.

Про це пише Reuters.

Українське зерно

Угода була продовжена на 120 днів у листопаді і має бути продовжена 18 березня. росія заявила, що погодиться на продовження лише за умови зняття обмежень, що стосуються її власного експорту.

Однак багато дипломатів і високопосадовців висловлюють оптимізм щодо продовження угоди.

Російські офіційні особи зазначають, що хоча експорт сільськогосподарської продукції росії не зазнав прямого нападу з боку Заходу, санкції щодо його платіжної, логістичної та страхової галузей створили бар'єр для можливості експортувати власне зерно та добрива.

Нагадаємо, що посівні площі в Україні цього року будуть більшими за прогнозовані минулого року. Після деокупації з'явилася можливість засіяти території Херсонської та Миколаївської областей.

За словами Тараса Висоцького, прогноз щодо кількості посівних площ дещо змінився.

Минулого року ще не враховувалися нині деокуповані території Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.