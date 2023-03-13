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В Украине началась вторая посевная во время войны: какие планы

13 марта 2023 08:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Посевная в Украине — в правительстве рассказали, как продвигается посевная во время войны
Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров.

Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль в Facebook.

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Как продвигается посевная

По словам главы правительства, сейчас аграрии засеяли первые 16 тысяч гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами.

Также он рассказал, что на этой неделе Украина и Польша упростили прохождение государственной границы для аграрной продукции.

Кроме того, Украина работает над продлением зерновой инициативы и расширением перевалки дунайских портов.

Прогнозы по урожаю зерна

Украинские аграрии ожидают на фоне войны собрать значительно меньший урожай зерна в 2023 году. По информации Национальной академии аграрных наук Украины, прогнозируемый валовой сбор зерна в текущем году составит 34 млн тонн, что на 37% меньше показателя в прошлом году и на 60% меньше по сравнению с 2021 годом.

Валовой сбор масличных культур ожидается в этом году на уровне 19,3 млн тонн, что на 13% больше показателя в прошлом году и на 15% меньше показателя 2021-го.

По предварительным оценкам, в 2023 году в стране сократятся посевные площади под зерновыми культурами на 45%.

"Причинами такого сокращения также являются: уменьшение всех посевных площадей, изменение структуры посевов и снижение урожайности зерновых культур. Кроме того, недостаток финансирования и необходимость существенной экономии повлекли за собой снижение количества внесенных удобрений на 50-60%", — пояснили специалисты.

Ко всему, большие площади посевов кукурузы остались в полях не собранными. Ожидаемый уровень урожайности может снизиться на 15-30% по сравнению со средней урожайностью прошлых лет.

По прогнозам Соединенных Штатов, Украина соберет 21 млн тонн пшеницы в этом году, на экспорт пойдут более 13 млн тонн пшеницы.

Напомним, аграрии предупреждают о подорожании ряда продуктов в Украине в 2023 году. Речь идет о хлебе, овощах и фруктах.

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