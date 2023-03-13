ООН и рф обсуждают продление соглашения о безопасном экспорте украинского зерна
Официальные лица ООН и заместитель министра иностранных дел рф Сергей Вершинин начали переговоры о возможном продлении соглашения, позволяющего безопасный экспорт украинского зерна из черноморских портов. Инициатива, названная Черноморской зерновой, была выдвинута между россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года с целью предотвращения глобального продовольственного кризиса.
Об этом пишет Reuters.
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Украинское зерно
Сделка была продлена на 120 дней в ноябре и должна быть продлена 18 марта. россия заявила, что согласится на продление только при условии снятия ограничений, затрагивающих ее собственный экспорт.
Однако многие дипломаты и высокопоставленные чиновники высказывают оптимизм в отношении продления сделки.
Российские официальные лица отмечают, что хотя экспорт сельскохозяйственной продукции рф не подвергался прямому нападению со стороны Запада, санкции в отношении его платежной, логистической и страховой отраслей создали барьер для возможности экспортировать собственное зерно и удобрения.
Напомним, что посевные площади в Украине в этом году будут больше прогнозируемых в прошлом году. После деоккупации появилась возможность засеять территории Херсонской и Николаевской областей.
По словам Тараса Высоцкого, прогноз относительно количества посевных площадей несколько изменился.
В прошлом году еще не учитывались ныне деоккупированные территории Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.