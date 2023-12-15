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Оплата карткою — які масштабні зміни чекають українців із 1 січня

15 грудня 2023 12:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Розрахунок за товари з 1 січня відбуватиметься по-новому — кого торкнеться
Банківська картка у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З 1 січня наступного року у торговельних точках населених пунктів з чисельністю 5-25 тисяч осіб розрахунки за товари проводитимуться банківськими картками. Торговці зобов’язані застосовувати платіжні термінали.

Про це повідомляється на сайті Державної податкової служби.

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Застосування POS-терміналів з 1 січня

Там зазначають, що це передбачено урядовою постановою №894 "Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (послуги)". Згідно з нею, суб’єкти господарювання зобов’язані застосовувати POS-термінали. А саме:

  • з 1 січня поточного року обов'язкова наявність POS-терміналів у торгових точках населених пунктів, де проживає понад 25 тис. людей;
  • з 1 січня наступного року термінали мають бути у населених пунктах з чисельністю 5-25 тис. людей;
  • з 1 січня 2025-го для торговців необхідні POS-термінали в населених пунктах, де проживає менше 5 тис. осіб;
  • з 1 січня 2026-го термінали мають бути у торговців — фізосіб-підприємців — платників єдиного податку першої групи, продавців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продають власноручно вирощену або відгодовану продукцію.

 

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Джерело: ДПС

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 грудня 2023 року при сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заповнення поля "Призначення платежу" здійснюватиметься по-новому, виключно у структурованій формі.

Також ми писали, що тим часом українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних.

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