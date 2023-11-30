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З грудня діятимуть нові правила заповнення платіжок на сплату податків

30 листопада 2023 21:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нові правила заповнення податкових платіжок
Робота з документами. Фото: sud.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З 1 грудня 2023 року при сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заповнення поля "Призначення платежу" здійснюватиметься по-новому, виключно у структурованій формі.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

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Податківці акцентують увагу на заповненні реквізиту "Фактичний платник" під час сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, а саме:

  1. під час сплати фізичною особою через касу та/або термінали самообслуговування в обов'язковому порядку вказується інформація про платника, що сплачує податки;
  2. під час сплати юридичною особою за свої відокремлені підрозділи, представництва потрібно зазначити інформацію про підрозділи та представництва як платників податків.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року розміри єдиного соцвнеску (ЄСВ) та ставки єдиного податку, що повинні сплачувати фізособи-підприємці, оновлять. Це станеться внаслідок зміни показників, від яких вони залежать. Це передбачає Державний бюджет-2024.

Так, до Державного бюджету-2024 закладені нові показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму:

— мінімальна зарплатня має підвищитися з 6,7 тис. гривень:

  • у січні 2024-го — до 7,1 тис. гривень;
  • у квітні 2024-го — до 8 тис. гривень.

— прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3028 гривень.

Відповідно до цих показників, з 1 січня фізособи-підприємці будуть платити ЄСВ та ставку єдиного податку на наступному рівні:

Для ФОП першої групи:

  • ЄСВ підвищиться до 1,56 тис. гривень (частка 22% від мінімальної зарплатні);
  • єдиний податок — до 302,8 гривні (частка 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

Для ФОП другої групи:

  • ЄСВ піднімуть до 1,56 тис. гривень (22% від мінімальної зарплати);
  • єдиний податок — до 1,42 тис. гривень (20% від рівня мінімальної зарплатні);

Для ФОП третьої групи:

  • ЄСВ підвищиться до 1,56 тис. гривень (22% від рівня мінімальної зарплатні);
  • єдиний податок — ставка на рівні 5% доходу, або 3% доходу за умови сплати ПДВ.

Максимальна база нарахування ЄСВ це — 15 розмірів мінімальної зарплати, тому максимально ФОП сплачуватиме ЄСВ з 1 січня 23,43 тис. гривень (7,1 тис. х 15 х 22%).

А тим часом українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних.

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