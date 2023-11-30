Нові правила заповнення податкових платіжок

З грудня діятимуть нові правила заповнення платіжок на сплату податків
З 1 грудня 2023 року при сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заповнення поля "Призначення платежу" здійснюватиметься по-новому, виключно у структурованій формі.
Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.
Як правильно заповнювати податкові платіжки
Податківці акцентують увагу на заповненні реквізиту "Фактичний платник" під час сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, а саме:
- під час сплати фізичною особою через касу та/або термінали самообслуговування в обов'язковому порядку вказується інформація про платника, що сплачує податки;
- під час сплати юридичною особою за свої відокремлені підрозділи, представництва потрібно зазначити інформацію про підрозділи та представництва як платників податків.
Нагадаємо, з 1 січня 2024 року розміри єдиного соцвнеску (ЄСВ) та ставки єдиного податку, що повинні сплачувати фізособи-підприємці, оновлять. Це станеться внаслідок зміни показників, від яких вони залежать. Це передбачає Державний бюджет-2024.
Так, до Державного бюджету-2024 закладені нові показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму:
— мінімальна зарплатня має підвищитися з 6,7 тис. гривень:
- у січні 2024-го — до 7,1 тис. гривень;
- у квітні 2024-го — до 8 тис. гривень.
— прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3028 гривень.
Відповідно до цих показників, з 1 січня фізособи-підприємці будуть платити ЄСВ та ставку єдиного податку на наступному рівні:
Для ФОП першої групи:
- ЄСВ підвищиться до 1,56 тис. гривень (частка 22% від мінімальної зарплатні);
- єдиний податок — до 302,8 гривні (частка 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
Для ФОП другої групи:
- ЄСВ піднімуть до 1,56 тис. гривень (22% від мінімальної зарплати);
- єдиний податок — до 1,42 тис. гривень (20% від рівня мінімальної зарплатні);
Для ФОП третьої групи:
- ЄСВ підвищиться до 1,56 тис. гривень (22% від рівня мінімальної зарплатні);
- єдиний податок — ставка на рівні 5% доходу, або 3% доходу за умови сплати ПДВ.
Максимальна база нарахування ЄСВ це — 15 розмірів мінімальної зарплати, тому максимально ФОП сплачуватиме ЄСВ з 1 січня 23,43 тис. гривень (7,1 тис. х 15 х 22%).
А тим часом українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних.
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