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Оплата картой — какие масштабные изменения ждут украинцев с 1 января

15 декабря 2023 12:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Расчет за товары с 1 января будет происходить по-новому — кого коснется
Банковская карта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С 1 января следующего года в торговых точках населенных пунктов с численностью 5-25 тысяч человек расчеты за товары будут производиться банковскими карточками. Торговцы должны использовать платежные терминалы.

Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

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Применение POS-терминалов с 1 января

Там отмечают, что это предусмотрено правительственным постановлением №894 "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (услуги)". Согласно ей, предприятия обязаны применять POS-терминалы. А именно:

  • с 1 января текущего года обязательно наличие POS-терминалов в торговых точках населенных пунктов, где проживает более 25 тыс. человек;
  • с 1 января следующего года терминалы должны находиться в населенных пунктах с численностью 5-25 тыс. человек;
  • с 1 января 2025 года для торговцев необходимы POS-терминалы в населенных пунктах, где проживает менее 5 тыс. человек;
  • с 1 января 2026-го терминалы должны иметь торговцы-физлица-предприниматели — плательщики единого налога первой группы, продавцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную или выносную торговлю, продают собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

 

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Источник: ГНС

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 декабря 2023 г. при уплате налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование заполнение поля "Назначение платежа" будет осуществляться по-новому, исключительно в структурированной форме.

Также мы писали, что в это время украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных.

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