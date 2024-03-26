Знижка на оплату комунальних послуг — категорії, які втратять допомогу

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.

Про це розповіли представники Міністерства соціальної політики.

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Хто може втратити субсидію у 2024 році

Передусім, житлові субсидії можуть бути скасовані для громадян, які мають заборгованість за комунальні послуги. При цьому йдеться про борг, термін якого перевищує три місяці.

Однак, якщо в українців є документи, де підтверджуються вагомі причини неоплати — субсидію можуть відновити. Наприклад, йдеться про довідку, де буде зазначено затримку у виплаті заробітної плати чи пенсії, що перешкодило здійснити оплату.

Для цього необхідно погасити борг та укласти договір з постачальником на його реструктуризацію.

Також існують інші причини для скасування субсидії:

перевищення реального споживання комунальних послуг порівняно з нормативами;

отримання доходу, що перевищує розмір доходу, за яким призначається субсидія;

неправомірне отримання iнших видiв соцдопомоги;

незаконне отримання допомоги на оплату послуг ЖКГ в iнших мiсцях проживання;

неправомірне використання субсидії на інші цілі, ніж оплата комунпослуг;

факт придбання нового авто, нерухомості, чи наявність депозиту на суму більшу за 100 тис. грн;

неправомірне використання житла, що є об’єктом субсидування;

змiни в складі домогосподарства, площі житла, місця проживання чи реєстрації без сповіщення відповідних органів;

якщо хтось із дорослих членів родини не навчається, офіційно не працює і не має статусу безробітного.

Як і де перевірити факт надання субсидії

Рішення щодо права на субсидії можна перевірити кількома способами, зокрема:

в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), для цього потрібно авторизуватися за посиланням);

на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID (треба обрати в меню Послуги, розділ Пенсії, пільги та допомога).

Також українці можуть самостійно перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у відкритому Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонери в Україні можуть користуватися пільгами, які допоможуть полегшити їхнє фінансове становище. Окрім субсидії на комунальні послуги, у 2024 році вони можуть скористатися іншими пільгами, що забезпечать їхній соціальний захист.

Також ми писали, що у 2024 році українські громадяни, які мають статус учасника бойових дій, можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також тверде чи рідке паливо. Розмір знижки може досягати 100%.