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Оплата услуг ЖКХ — эти категории украинцев лишат скидки

26 марта 2024 07:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Скидка на оплату коммунальных услуг — категории, которых лишат помощи
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году государство более тщательно контролирует соблюдение права на выплату жилищных субсидий ради сбережения средств дефицитного государственного бюджета. Существует несколько категорий граждан, которые точно потеряют помощь на оплату коммунальных услуг.

Об этом рассказали представители Министерства социальной политики.

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Кто может потерять субсидию в 2024 году

Прежде всего, жилищные субсидии могут быть отменены для граждан, имеющих задолженность за коммунальные услуги. При этом речь идет о долге, срок которого превышает три месяца.

Однако, если у украинцев есть документы, где подтверждаются веские причины неоплаты — субсидию могут возобновить. Например, речь идет о справке, где будет указана задержка в выплате заработной платы или пенсии, что помешало произвести оплату.

Для этого необходимо погасить долг и заключить договор с поставщиком на его реструктуризацию.

Также существуют другие причины отмены субсидии:

  • превышение реального потребления коммунальных услуг по сравнению с нормативами;
  • получение дохода, превышающего размер дохода, по которому назначается субсидия;
  • неправомерное получение других видов соцпомощи;
  • незаконное получение помощи на оплату услуг ЖКХ в других местах проживания;
  • неправомерное использование субсидии для других целей, чем оплата коммунуслуг;
  • факт приобретения нового авто, недвижимости или наличие депозита на сумму более 100 тыс. грн;
  • неправомерное использование жилья, являющегося объектом субсидирования;
  • изменения в составе домохозяйства, площади жилья, места жительства или регистрации без уведомления соответствующих органов;
  • если кто-нибудь из взрослых членов семьи не учится, официально не работает и не имеет статуса безработного.

Как и где проверить факт предоставления субсидии

Решения о праве на субсидии можно проверить несколькими способами, в частности:

  • в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), для этого нужно авторизоваться по ссылке);
  • на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID (надо выбрать в меню Услуги, раздел Пенсии, льготы и помощь).

Также украинцы могут самостоятельно проверить, назначена ли им субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг в открытом Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеры в Украине могут пользоваться льготами, которые помогут облегчить их финансовое положение. Кроме субсидии на коммунальные услуги, в 2024 году они могут воспользоваться другими льготами, которые обеспечат их социальную защиту.

Также мы писали, что в 2024 году украинские граждане, имеющие статус участника боевых действий, могут оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также твердое или жидкое топливо. Размер скидки может достигать 100%.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
услуги

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