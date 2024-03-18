Пільги на послуги ЖКГ — що змінилося для УБД у 2024 році

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році українські громадяни, які мають статус учасника бойових дій, можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також тверде чи рідке паливо. Розмір знижки може досягати 100%.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Пільги для УБД у 2024 році

У ПФУ зазначають, що в країні на законодавчому рівні передбачене надання пільг на оплату рахунків ЖКГ. Регулює відповідне питання закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Надають пільги на комунальні послуги особа, які вже мають статус учасника бойових дій. Ті, хто в процесі оформлення відповідного статусу, не вдасться отримати пільги. Передбачаються такі розміри пільг:

75% знижки на оплату за користування житлом (квартплата);

75% знижки на оплату за комунальні послуги;

100% за користування комунпослугами для осіб з інвалідністю.

За законодавством, площа житла, на яку передбачена знижка, під час розрахунків оплати за опалення дорівнює 21 кв. м опалювальної площі на кожного громадянина, який постійно проживає в оселі, та має право на знижку, а також додатково у розмірі 10,5 кв. м на родину.

Для родин, які складаються тільки з непрацездатних осіб, надають 75% знижку за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожного громадянина, що має право на знижку в оплаті, та 21 кв. м на родину).

Також для УБД передбачене право на першочергове забезпечення житловою площею, якщо потребують поліпшення житлових умов, першочергове відведення ділянок землі для індивідуального будівництва житла. Мають право на першочерговий ремонт будинків і квартир.

Окрім того, особам, які мають поранення (отримали контузію чи каліцтво у боях) має надаватися житлова площа терміном на два роки після постановки на квартирний облік.

Учасникам бойових дій надають позики на будівництво, реконструкцію/капітальний ремонт будинків і подвірних будівель, дачних будинків з їхнім погашенням за десять років, починаючи з п’ятого року після завершення будівництва.

Надається першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспорту та технічного обслуговування, садівницьких товариств.

УБД надають пільги на позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (20% від тарифів вартості основних та 50% ― додаткових робіт). Абонементна плата — 50% від розміру тарифів.

Як УБД отримати пільги онлайн і офлайн

Для того, щоб отримати відповідні пільги людина повинна мати оформлений статус учасника бойових дій. Якщо такий вже є, то необхідно до Пенсійного фонду. Це можна зробити, незалежно від місця їх реєстрації. У ПФУ потрібно написати заяви:

заяву про внесення особи до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

заяву про встановлення пільги для УБД.

Також необхідно додати оригінали та копії таких документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

посвідчення УБД.

Також у 2024 році подати заяву можна через застосунок "Дія" (якщо є "Дія.Підпис").

Оформити пільги на комунальні послуги може не тільки учасник бойових дій, а також близькі родичі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.

Також для постачальників тепла пільгові тарифи на природний газ пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.