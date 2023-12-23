Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 1 січня 2024 року в Україні буде зберігатися стабільний тариф на електроенергію, залишаючись при ставці 2,64 гривень за кВт/год, незалежно від обсягу споживання. Проте, з 1 січня 2024 року витрати за світло можуть дещо змінитися.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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На скільки зростуть тарифи на електроенергію

Так, в січні 2024 року витрати на електроенергію для українців становитимуть:

396 гривень на місяць за споживання 150 кВт/год (середній показник для газифікованих квартир);

660 гривень на місяць при споживанні 250 кВт/год (середнє значення для квартир без газопостачання).

Вартість електроенергії зросла з липня, коли тариф на 1 кВт*год збільшився з 1,68 до 2,64 гривень. Це означає, що українці тепер платять більше за світло, а сума в платіжці за рік зросла для споживання 150 кВт/год на 180 гривень або 69%.

Чи планують змінювати тарифи на світло в Україні

Зараз в Україні не планують змінювати тарифи на електроенергію принаймні до кінця опалювального сезону. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що питання підвищення тарифів наразі не розглядається.

Він також нагадав, що до кінця грудня 2023 року діє положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО) стосовно забезпечення доступною електроенергією населення.

Нагадаємо, що в Україні на тлі повномасштабної війни та пошкоджень інфраструктури собівартість житлово-комунальних послуг значно перевищує чинні тарифи й влада вже готує споживачів до можливих підвищень. Відомо, скільки платитимуть українці за ЖКП з 1 січня 2024 року.