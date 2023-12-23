Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 1 января 2024 г. в Украине будет сохраняться стабильный тариф на электроэнергию, оставаясь при ставке 2,64 гривен за кВт/ч, независимо от объема потребления. Однако с 1 января 2024 года расходы за свет могут несколько измениться.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Так, в январе 2024 года расходы на электроэнергию для украинцев составят:

396 гривен в месяц за потребление 150 кВт/ч (средний показатель для газифицированных квартир);

660 гривен в месяц при потреблении 250 кВт/ч (среднее значение для квартир без газоснабжения).

Стоимость электроэнергии выросла с июля, когда тариф на 1 кВт/ч увеличился с 1,68 до 2,64 грн. Это означает, что украинцы теперь платят больше света, а сумма в платежке за год выросла для потребления 150 кВт/ч на 180 гривен или 69%.

Планируют ли изменять тарифы за свет в Украине

Сейчас в Украине не планируют изменять тарифы на электроэнергию, по крайней мере, до конца отопительного сезона. Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что вопрос повышения тарифов пока не рассматривается.

Он также напомнил, что до конца декабря 2023 г. действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) относительно обеспечения доступной электроэнергией населения.

Напомним, что в Украине на фоне полномасштабной войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы и власти уже готовят потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.