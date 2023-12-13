Ціни на оренду житла в Києві — яка добова вартість перед святами

Ключі від квартири. Фото: Unplush

У Києві перед Новим роком ціни на оренду квартир традиційно підвищаться, проте ненадовго. Зараз найбюджетніший варіант у центрі міста коштує 1,5 тис. грн за добу.

Про це свідчать дані порталу подобової оренди квартир Dobovo.

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Так, згідно з цими даними, у різних районах ціни суттєво відрізняються. Зокрема, мінімальні ціни на квартиру можна знайти на Троєщині, а максимальні на Оболоні — за 23 тис. грн.

Троєщина

Вартість оренди за однокімнатну квартиру стартує від 500 грн за добу. Тому цей спальний район на порталі вважається найдоступнішим для тих, хто планує заощадити.

Святошин

Цей район теж доступний для тих, хто не хоче переплачувати. На ​​околиці міста ціна на оренду житла починається від 550 грн. Там пропонують для відпочинку як апартаменти, так і приватні будинки.

Дарниця

У цьому районі сучасна інфраструктура, однак також доволі доступна вартість. Ціни на оренду починаються з 700 грн за добу. Вартість може досягати 1,2 тис. грн.

Борщагівка

У новорічну ніч сучасні апартаменти можна винайняти від 700 грн на Борщагівці. У цьому районі спокійно й тихо. Приємна атмосфера підкріплена чудовими варіантами житла для комфортного святкування.

Голосієво

Голосіївський район має розвинену інфраструктуру, що робить його відмінним вибором. Добові ціни на житло починаються від 1 тис. грн та можуть досягати 2 тис. грн.

Оболонь

Оболонь приваблива своєю затишною атмосферою та близькістю до Дніпра. Вартість оренди у середньому становить від 800 до 1,5 тис. грн за ніч. За більш елітні апартаменти просять від 20 до 23 тис. грн за добу.

Печерськ

У цьому елітному районі доволі висока вартість оренди житла. Середня ціна затишної квартири становить від 1,5 тис. грн до 3 тис. грн за добу.

Хрещатик

Винайнявши житло уздовж головної вулиці столиці, Хрещатика, можна поринути у святкову атмосферу. Однокімнатне житло пропонують за 2 тис. грн за добу. За трикімнатну просять 11,45 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні склали рейтинг міст за відсотком середньої заробітної платні, який йде на оренду житла. Подекуди українці віддають до 80% заробітку на винайм тимчасової оселі.

Раніше ми писали, що в Києві 2023 року суттєво зросла оренда житла. У середньому ціни квартири підскочили майже на 50%.