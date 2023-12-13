Цены на аренду жилья в Киеве — какая суточная стоимость перед праздниками

Аренда квартиры в столице на новогодние праздники — какие сейчас цены
В Киеве перед Новым годом цены на аренду квартир традиционно повысятся, но ненадолго. Сейчас самый бюджетный вариант в центре города стоит 1,5 тыс. грн в сутки.
Об этом свидетельствуют данные портала посуточной аренды квартир Dobovo.
Какие сейчас цены на аренду в столице
Так, согласно этим данным, в разных районах цены существенно отличаются. В частности, минимальные цены на квартиру можно найти на Троещине, а максимальные на Оболони — за 23 тыс. грн.
Троещина
Стоимость аренды за однокомнатную квартиру стартует от 500 грн/сут. Потому этот спальный район на портале считается самым доступным для тех, кто планирует сэкономить.
Святошино
Этот район тоже доступен для тех, кто не желает переплачивать. В окрестностях города цена на аренду жилья начинается от 550 грн. Там предлагают для отдыха как апартаменты, так и частные дома.
Дарница
В этом районе современная инфраструктура, однако достаточно доступные цены. Цены на аренду начинаются с 700 грн в сутки. Стоимость может достигать 1,2 тыс. грн.
Борщаговка
В новогоднюю ночь современные апартаменты можно снять от 700 грн на Борщаговке. В этом районе спокойно и тихо. Приятная атмосфера подкреплена отличными вариантами жилья для комфортного празднования.
Голосеево
Голосеевский район имеет развитую инфраструктуру, что делает его отличным выбором. Суточные цены на жилье начинаются с 1 тыс. грн и могут достигать 2 тыс. грн.
Оболонь
Оболонь привлекательна своей уютной атмосферой и близостью к Днепру. Стоимость аренды составляет в среднем от 800 до 1,5 тыс. грн за ночь. За элитные апартаменты просят от 20 до 23 тыс. грн в сутки.
Печерск
В этом элитном районе достаточно высока стоимость аренды жилья. Средняя цена уютной квартиры составляет от 1,5 тыс. грн. до 3 тыс. грн. в сутки.
Крещатик
Сняв жилье вдоль главной улицы столицы, Крещатика, можно погрузиться в праздничную атмосферу. Однокомнатное жилье предлагают за 2 тыс. грн в сутки. За трехкомнатную просят 11,45 тыс. грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине составил рейтинг городов по проценту средней заработной платы, который идет на аренду жилья. Кое-где украинцы отдают до 80% заработка на съем временного дома.
Ранее мы писали, что в Киеве в 2023 году существенно выросла аренда жилья. В среднем цены на квартиры подскочили почти на 50%.
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