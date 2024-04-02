Ощадбанк змінив правила щодо вкладів у доларах — нові умови

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" оновила деякі правила, що стосуються вкладів. Йдеться про зміни умов депозиту "Моя перемога".

Про це інформує пресслужба банку у соцмережі Facebook.

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Як зазначають у пресцентрі, зміни умов депозиту "Моя перемога" стосуються вкладів в американській валюті.

З 1 квітня 2024 року заощадження в доларах в Ощадбанку відбуваються на нових умовах, які торкнулись терміну вкладу, мінімальної суми вкладу та відсоткової ставки.

Згідно з новими правилами:

якщо раніше термін вкладу становив шість місяців, то з квітня — три місяці та 5 днів;

до цього мінімальна сума вкладу була на рівні 10 тис. доларів, а тепер — 5 тис. доларів;

відсоткова ставка становить 1,75%.

Таким чином, з'явилося більше можливостей для накопичень у валюті та вигоди.

Водночас у гривні щодо депозиту "Моя перемога" — без змін. Деталі доступні за наступним посиланням.

Джерело: Ощадбанк

Інші зміни в Ощадбанку

За даними пресслужби, термін дії карток Ощадбанку продовжили до 30 вересня 2024 року. Так, всі платіжні картки будуть дійсними, навіть якщо їхній реальний термін дії закінчився. Так банк вирішив попіклуватися про клієнтів, оскільки багатьом складно прийти до відділення банку під час воєнного стану для заміни карт.

"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Продовження терміну дії відбудеться автоматично для банківських карток, якщо сплив понад два роки тому, тобто з лютого 2022 року. Якщо клієнти перевипустили нові картки, то треба звернутись в офіс Ощадбанку для того, щоб їх забрати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку, які вимушено живуть за кордоном через війну, скаржаться на неможливість входу у новий застосунок. Проблеми виникли після його оновлення.

Раніше у держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, як вигідніше купувати іноземну валюту. Там оприлюднили корисний валютний лайфхак.