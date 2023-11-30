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Ощадбанк зробив попередження клієнтам, які отримують пенсії на картки

30 листопада 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Клієнти Ощадбанку, які отримують пенсії на картки, мають звернутися в банк
Чоловік пенсійного віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "Ощадбанк" оприлюднили важливу інформацію для громадян, які отримують пенсійні виплати на картки. Йдеться про термін дії деяких з них.

Про це повідомляється у коментарях на сторінці фінустанови у соцмережі Facebook.

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В одному зі звернень зазначається, що у жінки літнього віку закінчується термін дії банківської картки для пенсійних виплат. Сама перебуває за кордоном, тому не може з'явитися для її перевипуску.

"Підкажіть, будь ласка, у моєї матері пенсійна картка Ощадбанку та в лютому 2024 року її картка закінчується. Вона зараз перебуває не в Україні. Як їй бути?", — йдеться у коментарі.

Представники Ощадбанку повідомили, що поки що термін дії банківських карток продовжиться автоматично. Згідно з відповідним рішенням, продовження діє до 31 грудня 2023 року. Пенсіонери, термін дії карток яких до 2024 року, мають зв'язатися із фінустановою для уточнення деталей.

"Рекомендуємо ближче до закінчення терміну дії картки перевірити інформацію на сторінці банку, адже банк зазначає інформацію про подальше продовження. Також, власник картки може зателефонувати до контакт-центру та предметно перевірити інформацію за своєю карткою", — додали в Ощадбанку.

 

Ощадбанк
Джерело: Facebook Ощадбанку

Що ще варто знати

Новини.LIVE повідомляли також, що державна фінустанова "Ощадбанк" здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.

Також ми писали, що українські провідні фінустанови ПриватБанк та Ощадбанк готують чималі зміни до Нового року. Мають намір суттєво знизити відсотки за кредитами.

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