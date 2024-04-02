Ощадбанк изменил правила по вкладам в долларах — новые условия

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" обновило некоторые правила, касающиеся вкладов. Речь идет об изменении условий депозита "Моя победа".

Об этом сообщает пресс-служба банка в соцсети Facebook.

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Подробнее о новых правилах вкладов

Как отмечают в пресс-центре, изменения условия депозита "Моя победа" касаются вкладов в американской валюте.

С 1 апреля 2024 года сбережения в долларах в Ощадбанке происходят на новых условиях, которые затронули срок вклада, минимальную сумму вклада и процентную ставку.

Согласно новым правилам:

если раньше срок вклада составлял шесть месяцев, то с апреля — три месяца и пять дней;

до этого минимальная сумма вклада была на уровне 10 тыс. долларов, а теперь — 5 тыс. долларов;

процентная ставка составляет 1,75%.

Таким образом, появилось больше возможностей для накоплений в валюте и выгоды.

В то же время в гривне по депозиту "Моя победа" — без изменений. Детали доступны по следующей ссылке.

Источник: Ощадбанк

Другие изменения в Ощадбанке

По данным пресс-службы, срок действия карт Ощадбанка продлили до 30 сентября 2024 года. Так, все платежные карты будут действительными, даже если их реальный срок действия истек. Таким образом банк решил позаботиться о клиентах, поскольку многим сложно прийти в отделение банка во время военного положения для замены карт.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года", — говорится в сообщении.

Продление срока действия произойдет автоматически для банковских карт, если истек более двух лет назад, то есть с февраля 2022 года. Если клиенты перевыпустили новые карты, то нужно обратиться в офис Ощадбанка для того, чтобы их забрать.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка, вынужденно живущие за границей из-за войны, жалуются на невозможность входа в новое приложение. Проблемы возникли после его обновления.

Ранее в госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, как выгоднее покупать иностранную валюту. Там обнародовали полезный валютный лайфхак.