Как получить пенсию в Ощадбанке с заблокированной карты

Пенсионерка в банковском отделении. Фото: Укринформ

В государственном Ощадбанке объяснили, каким образом можно получить пенсионные выплаты, зачисленные на банковскую карту, срок действия которой истек.

Об этом сообщила начальница филиала Донецкое областное управление АО "Ощадбанк" Анна Прасол на брифинге, передает Укринформ.

Читайте также:

Как получить средства с просроченной карты

Если срок действия карты Ощадбанка истек до апреля 2022 года, то снять средства с такой карты невозможно, хотя на нее продолжает засчитываться пенсия.

Чтобы снять средства, владелец просроченной карты должен обратиться в отделение Ощадбанка и получить новую карту.

"Банк — как агент, уполномоченный зачислять средства на карты пенсионеров. Начисление этих пенсий осуществляет Пенсионный фонд Украины, а мы уже осуществляем, согласно спискам, зачисление именно на карты. На сегодня у нас есть карточки, действие которых пролонгировано — это те, срок действия которых закончился в апреле 2022 года. А те, действие которых закончилось до апреля 2022 года, к сожалению, сегодня в статусе временно приостановленных. То есть клиенты должны обратиться в банк и получить новую карту. Но на счета эти карт мы все-таки продолжаем зачислять пенсию, если Пенсионный фонд ее начисляет", — объяснила Анна Прасол.

Это касается всех пенсионеров – клиентов Ощадбанка. И, в частности, тех, кто сейчас находится на захваченных территориях, в том числе на территориях, оккупированных еще в 2014 году.

Менеджер банка напомнила, что по состоянию на сегодняшний день Ощадбанк пролонгировал все платежные карты, срок действия которых истек с апреля 2022 года до 1 января 2024 года. Таким образом, эти карты пролонгированы уже почти в течение двух лет.

Напомним, недавно Ощадбанк запустил услугу пополнения банковской карты на кассах в магазинах.

Ранее в Ощадбанке заявляли, что с декабря планируют обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов.

В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.