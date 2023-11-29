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Ощадбанк та ПриватБанк готують зміни до Нового року

29 листопада 2023 09:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Клієнтам Ощадбанку та ПриватБанку готують сюрприз до Нового року
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські провідні фінустанови ПриватБанк та Ощадбанк готують чималі зміни до Нового року. Мають намір суттєво знизити відсотки за кредитами.

Про це йдеться у прогнозі керівника департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитра Замотаєва.

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За словами експерта, до такого розвитку подій готуються основні державні банки та низка інших фінустанов. Зменшення відсотків за кредитами стало можливим у зв'язку зі зниження облікової ставки Національним банком України (НБУ).

Замотаєв зауважив, що кредити вже дещо пішли на спад, однак ключове зниження відсоткових ставок ще попереду. За його прогнозом, до кінця поточного року фінустанови можуть опустити відсотки за кредитами на 4-5%.

У першу чергу, знижуватимуться відсотки за споживчими кредитами, що є партнерськими програмами з рітейлерами. До повномасштабної війни клієнти активно оформлювали такі позики. Переважно для купівлі побутової техніки, проте в останні півтора року кредитування пішло на спад. На початку фінустанови самі його призупинили, також громадяни не наважувалися брати кредити у зв'язку з високими відсотками. Проте невдовзі, коли відсотки знизяться, ринок кредитування знову оживе.

Таким чином, паралельно зі нижчими відсотками за кредитами зросте кількість позик, узятих українцями. За прогнозом, у 2024 році за відсутності фінансових катаклізмів, кількість виданих кредитів може зрости проти 2023 року удвічі й обсяг споживчого кредитування буде на рівні довоєнних значень.

"Очікується новий довготривалий тренд — зниження відсотків за споживчими кредитами з посиленням конкуренції між банками за споживача", — додав Дмитро Замотаєв.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк запровадив інноваційну послугу поповнення банківських карток через власну POS-термінальну мережу на касах в магазинах.

Також ми писали, що з 1 листопада 2023 року Ощадбанк розпочав приймання заявок у межах другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини з метою кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.

Ще в Україні на готівковому ринку очікується ослаблення національної валюти до кінця 2023 року. Експерти оцінили, на скільки сильно може змінитися курс долара найближчими днями.

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