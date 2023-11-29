Клиентам Ощадбанка и ПриватБанка готовят сюрприз к Новому году

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Украинские ведущие финучреждения ПриватБанк и Ощадбанк готовят немалые изменения к Новому году. Намерены существенно снизить проценты по кредитам.

Об этом говорится в прогнозе руководителя департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева.

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По словам эксперта, к такому развитию событий готовятся основные государственные банки и ряд других финучреждений. Уменьшение процентов по кредитам стало возможным в связи с понижением учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ).

Замотаев отметил, что кредитные ставки уже несколько пошли на убыль, однако ключевое снижение процентных ставок еще впереди. По его прогнозу, до конца текущего года банки могут опустить проценты по кредитам на 4-5%.

В первую очередь будут снижаться проценты по потребительским кредитам, которые являются партнерскими программами с ритейлерами. До полномасштабной войны клиенты активно оформляли такие займы. Преимущественно для покупки бытовой техники, однако в последние полтора года кредитование пошло на убыль. В начале финучреждения сами его приостановили, также граждане не решались брать кредиты в связи с высокими процентами. Однако вскоре, когда проценты снизятся, рынок кредитования снова оживет.

Таким образом, параллельно с более низкими процентами по кредитам вырастет количество займов, взятых украинцами. По прогнозу, в 2024 году при отсутствии финансовых катаклизмов количество выданных кредитов может вырасти против 2023 года вдвое и объем потребительского кредитования будет на уровне довоенных значений.

"Ожидается новый долговременный тренд — снижение процентов по потребительским кредитам с усилением конкуренции между банками за потребителя ", — добавил Дмитрий Замотаев.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк ввел инновационную услугу пополнения банковских карточек через собственную POS-терминальную сеть на кассах в магазинах.

Также мы писали, что с 1 ноября 2023 г. Ощадбанк начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

Еще в Украине на наличном рынке ожидается ослабление национальной валюты до конца 2023 года. Эксперты оценили, насколько сильно может измениться курс доллара в ближайшие дни.