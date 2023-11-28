Зарплатні картки Ощадбанку — які зміни запровадять з 1 грудня

Банківська картка в руках. Фото: Unplush

Клієнтів державної фінустанови "Ощадбанк" чекає оновлення тарифів за картками. Зміни запрацюють 1 грудня 2023 року.

Про це йдеться на сайті банку.

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Як зазначається, зміни поширяться на тарифи за обслуговування рахунків, затверджених відповідною постановою №124.

Нововведення торкнеться зарплатних карток банку.

"Скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток, емітованих у ТП "Зарплатний" через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки Ощадбанку", — повідомляється на порталі банку.

Водночас, перекази грошей на інші платіжні картки "Ощадбанку" у мобільному банкінгу відбуватимуться без комісії.

Як зауважили у банку, зміни запрацюють на початку зими.

Також клієнтам фінустанови нагадали, що більш детальна інформація про тарифи доступна для кожного. Для цього потрібно перейти за посиланням на сайті банку або звернутись у найближчий офіс фінустанови.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк запровадив інноваційну послугу поповнення банківських карток через власну POS-термінальну мережу на касах в магазинах.

Також ми писали, що з 1 листопада 2023 року Ощадбанк розпочав приймання заявок у межах другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини з метою кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.

Новини.LIVE повідомляли також, що державна фінустанова "Ощадбанк" здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.