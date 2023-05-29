Ощадбанк ухвалив важливе рішення щодо карток — торкнеться всіх

Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" ухвалили рішення щодо тривалості дії усіх без винятку платіжних карток. Зокрема, йдеться про соціальні картки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це поінформував відділ зв'язків з громадськістю банку.

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Що зміниться для власників карток

Як зазначають у пресцентрі, платіжні картки будуть чинними до 31 серпня поточного року. Пролонгували тривалість дії тих банківських карток, термін дії яких добігав кінця ще з лютого минулого року.

Згідно з рішенням, клієнтам можна не хвилюватися про дійсність своїх карток до кінця літа і не потрібно звертатися у відділення для перевипуску чи обміну.

Усі платіжні картки Ощадбанку, у яких сплив термін, надалі працюватимуть повноцінно. Зокрема, ними дозволяється розраховуватись в усіх торговельно-сервісних мережах, знімати готівкові кошти у банкоматах.

Варто зауважити, що термін дії карток добігав кінця 31 травня 2023 року. У грудні минулого року фінустанова автоматично продовжила дію платіжних карток, термін яких закінчувався. Таке рішення пояснили бажанням зробити надання послуг для клієнтів більш зручним на тлі воєнного стану.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк раніше запропонував громадянам можливість робити вигідні покупки у мережі супермаркетів АТБ. Банк спільно з платіжною системою Visa запустив нову цифрову кобрендову картку.

Також ми писали, що ПриватБанк надає підтримку українцям, які опинилися за кордоном через воєнний конфлікт, і відправляють фінансову допомогу своїм рідним, друзям та волонтерам в Україні. З березня по липень поточного року клієнти ПриватБанку мають можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.