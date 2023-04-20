Ціни на продукти стануть дешевші — Ощадбанк пропонує нову картку

Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "Ощадбанк" пропонує громадянам можливість робити вигідні покупки у мережі супермаркетів АТБ. Банк спільно з платіжною системою Visa запустив нову цифрову кобрендову картку.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ощадбанку.

Читайте також:

Що пропонує Ощадбанк

Так, кобрендова картка надаватиме постійну додаткову знижку у 5% на понад 600 акційних товарів у магазинах АТБ та найкращий асортимент за зниженими цінами.

Також очікуються знижені ціни на найкращий асортимент зі списку акційних товарів, який змінюється кожні 1-2 тижні.

Окрім того, передбачається безкоштовні зняття готівки чи перекази (до 20 тисяч грн на місяць).

Як оформити картку

Цифрову картку можна оформити безкоштовно в чат-боті Ощадбанку без необхідності відвідування банківського відділення.

Цифрова картка має такі переваги:

Картку можна оформити онлайн за лічені хвилини без відвідування відділення банку;

Мобільний Ощад дозволяє слідкувати за балансом, переказувати кошти, оплачувати комунальні послуги, отримувати перекази в застосунку у смартфоні;

Зручність у розрахунках, адже додавши картку до Google Pay та Apple Pay можна оплачувати покупки гаджетом;

Передбачається 5% річних з послугою "Мобільні заощадження"

Програма лояльності дозволяє розраховуватися карткою, накопичувати бали, які можна обміняти на призи у програмі Zvisno, Bonus;

Доступний Чат-бот — віртуальний помічник у Telegram, Viber, Messenger і сайті Ощадбанку для розв'язання питань.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк автоматично продовжив дію платіжних карток, термін яких добігає кінця. Українці можуть не пролонгувати картки до 31 травня 2023 року.

Також ми писали, що ПриватБанк надає підтримку українцям, які опинилися за кордоном через воєнний конфлікт, і відправляють фінансову допомогу своїм рідним, друзям та волонтерам в Україні. З березня по липень поточного року клієнти ПриватБанку матимуть можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.

Упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.