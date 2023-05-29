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Ощадбанк принял важное решение по картам: касается всех

29 мая 2023 14:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк принял важное решение по картам — коснется всех
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "Ощадбанк" приняли решение о продолжительности действия всех без исключения платежных карт. В частности, речь идет о социальных картах внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом проинформировал отдел по связям с общественностью банка.

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Что изменится для держателей карт

Как отмечают в пресс-центре, платежные карты будут действовать до 31 августа текущего года. Пролонгировали продолжительность действия тех банковских карт, срок действия которых истек еще с февраля прошлого года.

Согласно решению, клиентам можно не беспокоиться о действительности своих карт до конца лета и не нужно обращаться в отделения для перевыпуска или обмена.

Все платежные карты Ощадбанка, у которых истек срок, в дальнейшем будут работать полноценно. В частности, ими разрешается рассчитываться во всех торгово-сервисных сетях, снимать наличные средства в банкоматах.

Стоит заметить, что срок действия карт заканчивался 31 мая 2023 года. В декабре прошлого года финучреждение автоматически продлило действие платежных карт, срок которых заканчивался. Такое решение объяснили желанием сделать предоставление услуг для клиентов более удобным на фоне военного положения.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк ранее предложил гражданам возможность делать выгодные покупки в сети супермаркетов АТБ. Банк совместно с платежной системой Visa запустил новую цифровую кобрендовую карту.

Также мы писали, что ПриватБанк оказывает поддержку украинцам, которые оказались за границей из-за военного конфликта и отправляют финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украине. С марта по июль текущего года клиенты ПриватБанка имеют возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.

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