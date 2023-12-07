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Ощадбанк запропонує нові картки для держвиплат — хто отримає

7 грудня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держвиплати через Ощадбанк — хто отримає додаткові картки
Банківська картка. Фото: dtkt.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "Ощадбанк" запропонує частині своїх клієнтів можливість оформити додаткову картку для державних виплат. Її отримають жителі територій, які постраждали від бойових дій.

Про це повідомили представники банку.

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Які картки можна оформити в Ощадбанку

Як зазначається, громадяни зможуть отримати банківську картку на фізичному носії, яка буде аналогічна цифровим карткам, оформленим для отримання державної допомоги в рамках урядової програми "єВідновлення".

Українці можуть замовити додаткову картку, звернувшись у будь-яке відділення Ощадбанку, де обслуговуються карткові рахунки. Там працівники банку запропонують написати відповідну заяву певної форми.

"Ощадбанк реалізував можливість випуску для вас додаткової картки на фізичному носії до раніше випущеної цифрової картки в рамках електронної публічної послуги "ЄВідновлення", — повідомляється на сайті фінустанови.

Які ще банки відкривають карти "єВідновлення"

Громадяни, чиє житло було пошкоджене чи знищене у результаті бойових дій чи обстрілів, можуть оформити банківські картки для отримання виплат "єВідновлення" у таких фінастановах:

  • ПриватБанк;
  • monobank;
  • ПУМБ;
  • А-Банк;
  • Sense Bank;
  • Райффайзен Банк;
  • izibank;
  • sportbank;
  • Банк Схід;
  • Акордбанк;
  • Банк Кліринговий Дім;
  • Глобус Банк;
  • Правекс Банк;
  • OTP Bank;
  • Таскомбанк;
  • UKRSIBBANK.

Послугу "єВідновлення" розробило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID/UK aid і Світового банку.

У рамках урядової програми "єВідновлення" українці подали більш ніж 1,4 тис. заяв. Сукупна площа зруйнованого житла, за яким громадяни подавали заявки, сягає 100 тис. квадратних метрів. Близько 60% поданих заяв потребують компенсацій за квартири у багатоповерхівках.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що державна фінустанова "Ощадбанк" здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.

Також ми писали, що з 1 листопада 2023 року Ощадбанк розпочав приймання заявок у межах другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини з метою кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.

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