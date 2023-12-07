Госвыплаты через Ощадбанк — кто получит дополнительные карты

Банковская карта. Фото: dtkt.ua

Государственное финучреждение "Ощадбанк" предложит части своих клиентов возможность оформить дополнительную карту для государственных выплат. Ее получат жители территорий, пострадавших от боевых действий.

Об этом сообщили представители банка.

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Как отмечается, граждане смогут получить банковскую карту на физическом носителе, которая будет аналогична цифровым карточкам, оформленным для получения государственной помощи в рамках правительственной программы "єВідновлення".

Украинцы могут заказать дополнительную карту, обратившись в любое отделение Ощадбанка, где обслуживаются карточные счета. Там работники банка предложат написать соответствующее заявление определенной формы.

"Ощадбанк реализовал возможность выпуска для вас дополнительной карты на физическом носителе к ранее выпущенной цифровой карте в рамках электронной публичной услуги "єВідновлення", — сообщается на сайте финучреждения.

Какие еще банки открывают карты "єВідновлення"

Граждане, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате боевых действий или обстрелов, могут оформить банковские карты для получения выплат "єВідновлення" в следующих финучреждениях:

ПриватБанк;

monobank;

ПУМБ;

А-Банк;

Sense Bank;

Райффайзен Банк;

izibank;

sportbank;

Банк Восток;

Аккордбанк;

Банк Клиринговый Дом;

Глобус Банк;

Правэкс Банк;

OTP Bank;

Таскомбанк;

UKRSIBBANK.

Услугу "єВідновлення" разработало Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации при поддержке проекта USAID/UK aid и Всемирного банка.

В рамках правительственной программы "єВідновлення" украинцы подали более 1,4 тыс. заявлений. Совокупная площадь разрушенного жилья, по которому граждане подавали заявки, достигает 100 тыс. квадратных метров. Около 60% поданных заявлений нуждаются в компенсациях за квартиры в многоэтажках.

Что еще стоит знать

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что государственное финучреждение "Ощадбанк" осуществляет несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.

Также мы писали, что с 1 ноября 2023 года Ощадбанк начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.