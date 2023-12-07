Госвыплаты через Ощадбанк — кто получит дополнительные карты

Ощадбанк предложит новые карты для госвыплат — кто получит
Государственное финучреждение "Ощадбанк" предложит части своих клиентов возможность оформить дополнительную карту для государственных выплат. Ее получат жители территорий, пострадавших от боевых действий.
Об этом сообщили представители банка.
Какие карты можно оформить в Ощадбанке
Как отмечается, граждане смогут получить банковскую карту на физическом носителе, которая будет аналогична цифровым карточкам, оформленным для получения государственной помощи в рамках правительственной программы "єВідновлення".
Украинцы могут заказать дополнительную карту, обратившись в любое отделение Ощадбанка, где обслуживаются карточные счета. Там работники банка предложат написать соответствующее заявление определенной формы.
"Ощадбанк реализовал возможность выпуска для вас дополнительной карты на физическом носителе к ранее выпущенной цифровой карте в рамках электронной публичной услуги "єВідновлення", — сообщается на сайте финучреждения.
Какие еще банки открывают карты "єВідновлення"
Граждане, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате боевых действий или обстрелов, могут оформить банковские карты для получения выплат "єВідновлення" в следующих финучреждениях:
- ПриватБанк;
- monobank;
- ПУМБ;
- А-Банк;
- Sense Bank;
- Райффайзен Банк;
- izibank;
- sportbank;
- Банк Восток;
- Аккордбанк;
- Банк Клиринговый Дом;
- Глобус Банк;
- Правэкс Банк;
- OTP Bank;
- Таскомбанк;
- UKRSIBBANK.
Услугу "єВідновлення" разработало Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации при поддержке проекта USAID/UK aid и Всемирного банка.
В рамках правительственной программы "єВідновлення" украинцы подали более 1,4 тыс. заявлений. Совокупная площадь разрушенного жилья, по которому граждане подавали заявки, достигает 100 тыс. квадратных метров. Около 60% поданных заявлений нуждаются в компенсациях за квартиры в многоэтажках.
Что еще стоит знать
Напомним, Новини.LIVE сообщали, что государственное финучреждение "Ощадбанк" осуществляет несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.
Также мы писали, что с 1 ноября 2023 года Ощадбанк начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.
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