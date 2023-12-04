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Ощадбанк предложил жителям регионов боевых действий спецкарту "єВідновлення"

4 декабря 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк предлагает жителям пострадавших регионов карту єВідновлення
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный Ощадбанк предлагает жителям регионов, пострадавших от боевых действий, возможность получить дополнительную карту на физическом носителе к ранее выпущенной цифровой карте в рамках электронной публичной услуги "єВідновлення".

Об этом сообщает прессслужба Ощадбанка.

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Как получить карту

Для заказа дополнительной карты необходимо лично обратиться в учреждение Ощадбанка, где обслуживается карточный счет, и подать заявление установленной формы.

Напомним, глава комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила Новини.LIVE, что средний чек компенсации государством стоимости поврежденного имущества в рамках государственной программы "єВідновлення" на октябрь составил 11 537 гривен. При этом в начале сентября 2023 года он составлял 12 000 гривен, то есть наблюдается тенденция к уменьшению.

В конце ноября Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало обновление государственной программы "єВідновлення". Отмечается, что теперь заявления на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать больше украинцев.

Как сообщается, услуга стала доступна тем, кто имел жилье в общей собственности. Для этого в "Дії" нужно вместе подать одно совместное заявление или несколько по отдельности. После этого комиссия органа местного самоуправления проработает уведомление и определит сумму компенсации для каждого совладельца согласно его доле в собственности. Поэтому у каждого будет и свой жилищный сертификат, который можно использовать для того, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру или дом, или объединить сертификаты с другими совладельцами, чтобы вместе приобрести новое жилье.

К концу ноября более 6 тысяч украинцев подали заявления о разрушенном имуществе для получения компенсации по программе "єВідновлення" и приобретения новой квартиры или дома. Из них 827 человек уже имеют сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Ранее услуга была доступна только единоличным владельцам.

Следует также напомнить, что с 1 декабря Ощадбанк ввел тарифные изменения для держателей карт.

Месяцем ранее, с 1 ноября 2023 года Ощадбанк начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

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