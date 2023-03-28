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Озвучено всі групи українців, які можуть не платити комуналку під час війни

28 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні послуги — деякі українці можуть не платити під час війни
Зокрема, йдеться про тих, чиє житло зруйнувала війна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі громадяни можуть не платити за житлово-комунальні послуги. Зокрема, йдеться про тих, чиє житло зруйнувала війна.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) №206.

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Відповідно до цієї постанови, на час військового стану в країні заборонено накладати будь-які штрафи за несплату комунальних послуг.

Йдеться про нарахування, стягнення штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, нарахованих на заборгованість, що утворився за несвоєчасне чи часткове внесення плати за комунпослуги; призупинення надання послуг громадянам у разі несплати чи неповної оплати.

Якщо споживач не може платити комунальні послуги, то відключити електроенергію, природний газ чи воду — ніхто не має права. Проте обов'язок закрити борг залишається, тому після війни його доведеться погасити.

Зруйноване житло

Якщо у споживача зруйновано житло через бойові дії і  комунальні послуги не надаються — теж можна не платити.

Як зазначають юристи, якщо людина жила у квартирі, наприклад, три роки і не платила комунальні платежі, але під час війни її квартиру зруйнували, то ніхто не звільнить її від сплати цього боргу. Лише у випадку, якщо житло та майно повністю знищено, можна не платити за комунпослуги.

Споживачі, які втратили житло, мають повідомити про це свої комунальні підприємства-постачальники, а також правоохоронні органи.

Виїзд на понад 30 днів

Окрім того, громадяни можуть не платити за комунальні послуги, якщо поїхали та не користуються понад 30 календарних днів. При цьому відсутність необхідно документально підтвердити.

Для цього треба звернутися у комунальні підприємства, подавши заяву та документ про підтвердження відсутності людини у житлі.

Потрібні такі документи:

  • довідка за тимчасовим місцем проживання;
  • довідка про лікування;
  • довідка про проходження військової служби;
  • довідка про взяття на облік внутрішньопереміщених (ВПО).

Заяву слід подавати в організації, які займаються:

  • водопостачанням та водовідведенням;
  • постачанням гарячої води;
  • вивозом побутового сміття.

У разі наявності лічильників, можна надати нульові показники. Це не стосується централізованого опалення та послуг з управління багатоповерховим будинком. Їх все одно необхідно оплатити.

Нагадаємо, в Україні у квітні поточного року може відбутися перший етап підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення. Потім водоканали можуть підняти ціни у липні.

Також ми писали, що тарифи на електроенергію в Україні залишаться незмінними до закінчення опалювального сезону. Уряд продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію.

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