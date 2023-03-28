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Озвучены все группы украинцев, которые могут не платить коммуналку во время войны

28 марта 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные услуги — некоторые украинцы могут не платить во время войны
В частности, речь идет о тех, чье жилье разрушила война.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые граждане могут не платить за жилищно-коммунальные услуги. В частности, речь идет о тех, чье жилье разрушила война.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины (КМУ) №206.

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Согласно этому постановлению, во время военного положения в стране запрещено налагать какие-либо штрафы за неуплату коммунальных услуг.

Речь идет о начислении, взыскании штрафов, инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованной за несвоевременное или частичное внесение платы за коммунуслуги; приостановление предоставления услуг гражданам в случае неуплаты или неполной оплаты.

Если потребитель не может платить коммунальные услуги, то отключить электроэнергию, природный газ или воду никто не имеет права. Однако долг закрыть нужно, поэтому после войны его придется погасить.

Разрушенное жилье

Если у потребителя разрушено жилье из-за боевых действий и коммунальные услуги не предоставляются — тоже можно не платить.

Как отмечают юристы, если человек жил в квартире, например, три года и не платил коммунальные платежи, но во время войны его квартиру разрушили, то никто не освободит его от уплаты этого долга. Только в случае, если жилье и имущество полностью уничтожено, можно не платить за коммунуслуги.

Потерявшие жилье потребители должны сообщить об этом своим коммунальным предприятиям-поставщикам, а также в правоохранительные органы.

Выезд более чем на 30 дней

Кроме того, граждане могут не платить за коммунальные услуги, если уехали и не пользуются более 30 календарных дней. При этом отсутствие нужно документально подтвердить.

Для этого следует обратиться в коммунальные предприятия, подав заявление и документ о подтверждении отсутствия в жилье.

Требуются следующие документы:

  • справка по временному месту жительства;
  • справка о лечении;
  • справка о прохождении военной службы;
  • справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Заявление следует подавать в организации, которые занимаются:

  • водоснабжением и водоотводом;
  • снабжением горячей воды;
  • вывозом бытового мусора.

При наличии счетчиков, можно предоставить нулевые показатели. Это не касается централизованного отопления и услуг по управлению многоэтажным домом. Их все равно нужно оплатить.

Напомним, в Украине в апреле этого года может состояться первый этап повышения тарифов на холодную воду и водоотвод. Затем водоканалы могут поднять цены в июле.

Также мы писали, что тарифы на электроэнергию в Украине останутся неизменными до окончания отопительного сезона. Правительство продлило действие льготных тарифов на электроэнергию.

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