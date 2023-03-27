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Нові тарифи на воду у квітні: як рахуватимуть та на скільки можуть зрости

27 березня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нові тарифи на воду у квітні — як рахуватимуть та на скільки можуть зрости
Також водоканали можуть підняти ціни у липні
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у квітні поточного року може відбутися перший етап підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення. Потім водоканали можуть підняти ціни у липні.

Про такі плани повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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На скільки підвищаться тарифи

Як пояснюють фахівці, за два етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родина із двох-трьох осіб) на водопостачання та водовідведення орієнтовно зростуть на 60 гривень за місяць.

У квітні у середньому тариф може підвищитися на 12,3%, а в липні вартість зросте ще більше — на 14,1%.

"Проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. мінімізовано витрати у структурі тарифів", — йдеться у заяві НКРЕКП.

Нові можливі ціни в різних регіонах

З 1 квітня 2023 року тарифи на водопостачання та водовідведення можуть змінитися таким чином:

  • Дніпроводоканал: 33,56 грн за куб. м. води (водопостачання – 19,48; водовідведення – 14,08);
  • Водоканал в Ужгороді: 47,1 грн за куб. м. (28,8/18,3);
  • Полтававодоканал: 38,41 грн за куб. м. (20,19/18,22);
  • Житомирводоканал: 48,34 грн за куб. м. (23,14/25,2);
  • Інфоксводоканал (Одеса): 39,57 грн за куб. м. (20,16/19,41);
  • Рівнооблводоканал: 39,31 грн за куб. м. (20,67/18,64).
  • Чернігівводоканал: 38,5 грн за куб. м. (19,14/19,36);
  • Черкасиводоканал: 31,1 грн за куб. м. (15,75/15,37);
  • Іванофранківськводоекотехпром: 29,5 грн за куб. м. (13,77/15,82);
  • Хмельницькийводоканал: 29,27 грн за куб. м. (15,07/14,02);
  • Київводоканал: 35,5 грн за куб. м. (18,81/16,7);
  • Луцькводоканал: 31,71 грн за куб. м. (12,87/17,22);
  • Запорізький водоканал: 28,37 грн за куб. м. (19,87/11,84);
  • Вінницяоблводоканал: 31,4 грн за куб. м. (19,64/11,76);
  • Чернівціводоканал: 28,27 грн за куб. м. (19,09/9,18);
  • Львівводоканал: 27,2 грн за куб. м. (18,2/9,03);
  • Тернопільводоканал – 42,03 грн за куб. м. (19,86/22,17);
  • Міськводоканал СМ (Суми) – 33,6 грн за куб. м. (16,90/16,70);
  • Дніпро-Кіровоград – 61,72 грн за куб. м. (35.076/26.652).

Причини підвищення цін

Найбільше на формування тарифу впливають наступні складові:

  • вартість електроенергії упродовж року зросла у середньому на 18%;
  • ціна на паливо — підвищилась вдвічі;
  • вартість реагентів — зросла удвічі.

Ще в тарифи включають інвестиційну складову, обсяг якої залежить від заходів, визначених схваленою інвестиційною програмою на поточний рік.

Як зазначали раніше експерти, стримування тарифів у підсумку обійдеться дуже дорого, адже навіть до війни стан водогонів оцінювався як критичний — від 40 до 56% труб потребували заміни. Рівень зношеності систем централізованого водовідведення становив 42%.

У зоні бойових дій інфраструктура знищена повністю, а на територіях, звідки виїхали українці, катастрофічно впав рівень розрахунку за послуги. Тоді як у приймаючих громадах підвищилось навантаження на інфраструктуру. Затрати водоканалів збільшилися в рази. Все — переважно через здорожчання палива, реагентів та ремонтних матеріалів. Незмінний тариф рано чи пізно може призвести до великих проблем, наголошували експерти.

При цьому тарифи будуть підйомні для найбільш вразливих категорій населення завдяки субсидіям.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію в Україні залишаться незмінними до закінчення опалювального сезону. Уряд продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію.

Також ми писали, що на думку експертів, інші тарифи на комунальні послуги в країні можуть зрости влітку. Особливо відчутним це буде для звичайних споживачів, тоді як найбільш вразливих обіцяють захистити шляхом надання державної допомоги у вигляді субсидій та пільг.

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