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Пакети у супермаркетах подорожчали: як зекономити та не платити за них

18 червня 2023 15:36
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Козюк Тетяна
редактор
Пакети у супермаркетах подорожчали: як зекономити та не платити за них
Платні пакети у супермаркетах. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З 1 січня в Україні перестали використовувати надтонкі пластикові пакетики у супермаркетах. На заміну прийшли біорозкладні варіанти, які подорожчали та коштують сьогодні по 1,50 грн. 

У РБК повідомляють, як не платити за кульки та зекономити. 

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Шопер та мішечок

Відтак, рекомендують придбати один великий шопер або багаторазовий мішечок для покупок у маркетах. Вони не займають місця у сумці чи кишені, а також їх можна прати. 

Власна тара

Також для покупок можна взяти багаторазовий контейнер або ланч-бокс. У них ви можете покласти продукти з кулінарії чи якісь десерти. 

Паперові пакети

Такі пакети можна часто зустріти у різних маркетах — там їх використовують для гарячої випічки. Єдина проблема — вони одноразові. Натомість чудово розкладаються та не шкодять екології. 

Штрих-код

Варто зазначити, що фрукти та овочі ви можете зважувати без пакета, а штрих-код зберегти та показати на касі. 

Нагадаємо, що із червня для українців подорожчала електроенергія. Однак все ж є ефективні способи як можна зекономити й платити менше.

Додамо, що в українських магазинах продовжують дорожчати продукти. У червні 2023 року оновила рекорд вартість молочної продукції.

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