Пакети у супермаркетах подорожчали: як зекономити та не платити за них

Платні пакети у супермаркетах. Фото: google

З 1 січня в Україні перестали використовувати надтонкі пластикові пакетики у супермаркетах. На заміну прийшли біорозкладні варіанти, які подорожчали та коштують сьогодні по 1,50 грн.

У РБК повідомляють, як не платити за кульки та зекономити.

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Шопер та мішечок

Відтак, рекомендують придбати один великий шопер або багаторазовий мішечок для покупок у маркетах. Вони не займають місця у сумці чи кишені, а також їх можна прати.

Власна тара

Також для покупок можна взяти багаторазовий контейнер або ланч-бокс. У них ви можете покласти продукти з кулінарії чи якісь десерти.

Паперові пакети

Такі пакети можна часто зустріти у різних маркетах — там їх використовують для гарячої випічки. Єдина проблема — вони одноразові. Натомість чудово розкладаються та не шкодять екології.

Штрих-код

Варто зазначити, що фрукти та овочі ви можете зважувати без пакета, а штрих-код зберегти та показати на касі.

Нагадаємо, що із червня для українців подорожчала електроенергія. Однак все ж є ефективні способи як можна зекономити й платити менше.

Додамо, що в українських магазинах продовжують дорожчати продукти. У червні 2023 року оновила рекорд вартість молочної продукції.