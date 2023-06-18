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Пакеты в супермаркетах подорожали: как сэкономить и не платить за них

18 июня 2023 15:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пакеты в супермаркетах подорожали: как сэкономить и не платить за них
Платные пакеты в супермаркетах. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С 1 января в Украине перестали использовать сверхтонкие пластиковые пакетики в супермаркетах. На замену пришли биоразлагаемые варианты, которые подорожали и стоят сегодня по 1,50 грн.

В РБК сообщают, как не платить за кулечки и сэкономить.

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Шопер и мешочек

Следовательно, рекомендуют приобрести один большой шопер или многоразовый мешочек для покупок в маркетах. Они не занимают много места в сумке или кармане, а также их можно стирать.

Собственная тара

Также для покупок можно взять многоразовый контейнер или ланч-бокс. В них вы можете положить продукты из кулинарии или какие-нибудь десерты.

Бумажные пакеты

Такие пакеты можно часто встретить в разных маркетах — там их используют для горячей выпечки. Единственная проблема — они одноразовые. Вместо этого прекрасно разлагаются и не вредят экологии.

Штрих-код

Стоит отметить, что фрукты и овощи можно взвешивать без пакета, а штрих-код сохранить и показать на кассе.

Напомним, что с июня для украинцев подорожала электроэнергия. Однако все же есть эффективные способы, как можно сэкономить и платить меньше.

Добавим, что в украинских магазинах продолжают дорожать продукты. В июне 2023 обновила рекорд стоимость молочной продукции.

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