Ціни у червні — вартість низки продуктів побила рекорд

Покупець у продуктовому магазині: Фото: google.com

В українських магазинах продовжують дорожчати продукти. У червні 2023 року оновила рекорд вартість молочної продукції.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на дані моніторингу порталу Minfin.

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Як змінились ціни у червні

Вартість молока

На полицях магазинів за місяць рекордно подорожчало молоко. Портал наводить ціни на продукцію марки "Простоквашино" жирністю 1% (900 мл). Молоко додало у вартості близько 4 гривень. Якщо у травні коштувало 38,80 гривні, то в червні ціни підскочили до 42,33 гривні.

Молоко марки "Яготинське" із жирністю 2,6% (900 мл) теж подорожчало. За місяць ціни зросли з 39,41 гривні до 41,70 гривні. З-поміж різних супермаркетів, найдешевше молоко продають у Varus і в Novus.

Джерело: Minfin

Ціни на сир

Також протягом місяця змінилась ціна на сир. Дослідили цінову динаміку продукту марки "Простоквашино" 9% жирності (300 гр.). Якщо у травні коштував 65,48 грн, то зараз — 67,76 гривні. Найнижча пропозиція у Варусі — 64,90 гривні.

Джерело: Minfin

Нагадаємо, на українському ринку — чергова хвиля подорожчання сезонних ягід. Зокрема, через холодну погоду гуртові партії полуниці серйозно підскочили у ціні.

Раніше ми писали, що фахівці Держспоживслужби попереджають українців про появу на ринках та в магазинах небезпечного продукту. Йдеться про ввезення броколі, обробленої шкідливим для здоров'я препаратом.