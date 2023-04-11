Парламент ухвалив законопроєкти щодо спрощення умов погашення споживчих кредитів

Верховна Рада України. Фото: google.com

Сьогодні, 11 квітня, парламент України ухвалив у першому читанні законопроєкти щодо спрощення умов погашення споживчих кредитів. Йдеться про розроблені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та внесені урядом законопроєкти 9051 і 9052.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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"Насамперед це позики на лікування, ремонт житла, придбання побутової техніки, навчання тощо. Вони не передбачають заставу, але мають надвисоку процентну ставку — 50-100% річних", — йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції зазначили, що виплата таких кредитів для позичальників, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи ТОТ, є надскладною.

Законопроєктами 9051 і 9052 пропонується на період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів після нього запровадити механізм обов’язкової реструктуризації. Він буде діяти за таких умов:

Якщо державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;

якщо споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу не перевищує дві мінімальні зарплати.

При цьому позичальники повинні перебувати на обліку ВПО, постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться чи велися активні бойові дії. До того ж потрібно не мати простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

"Законопроєкти також встановлюють заборону вимагати прострочену заборгованість кредитору та колекторській компанії на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього", — додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%". Ця ініціатива була розроблена Мінреінтеграції для фінансової підтримки підприємств та економічного відновлення постраждалих регіонів.